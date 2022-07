Marta Storino, “non ho amici”/ Dalla solitudine al successo: ora è un’influencer

Da un semplice Tik Tok, Marta Storino è diventata famosa. La ragazza, dopo aver finito il liceo, si è trasferita dalla Calabria a Milano. Dopo aver abitato per un periodo di tempo con la sorella, ha trovato una sistemazione in una casa con sei ragazzi, con i quali ha stretto un bel rapporto di amicizia. Gli anni della triennale sono così trascorsi in compagnia, tra un’uscita, una cena, un pomeriggio di studio e così via. Crescendo, il gruppo si è disgregato: chi si è trasferito all’estero, chi è andato a convivere, chi invece si è iscritto ad una facoltà magistrale lontano da Milano.

Insomma, nel giro di pochi mesi Marta si è trovata sola e nonostante abbia provato ad iscriversi ad associazioni di volontariato e altri gruppi per cercare di fare amicizia, non è servito a nulla e per interi mesi è stata chiusa dentro casa, senza poter uscire con nessuno. Da lì, l’idea di fare un video per spigare il suo disagio. Su Tik Tok, Marta ha pubblicato un video nel quale diceva: “Sono sola e se vi trovate nella stessa situazione e volete uscire con me, scrivetemi”. Da lì, centinaia di messaggi.

L’evento a Milano

Con un solo video, Marta Storino ha cambiato la sua vita. La ragazza, il giorno dopo, al risveglio, ha trovato centinaia di messaggi di ragazze nella sua stessa situazione. C’è chi era stata appena lasciata, chi invece si era trasferita da poco a Milano, chi voleva solamente qualcuno con cui sfogarsi o uscire. Insomma, situazioni diverse che però hanno portato il gruppo a legare. Marta ha dunque deciso di creare una chat Telegram per le ragazze, organizzando un incontro che si è tenuto a Parco Sempione, a Milano, appena due settimane dopo.

“Viviamo in una società in cui tramite i social sembra tutto bello e facile e le distanze interpersonali si accorciano ma la realtà non è così fantastica, andare a prendere un banale caffè in compagnia può essere difficile”, ha dichiarato la giovane. Nel raduno, si sono conosciute decine di ragazze: “Nessuna si conosceva, erano tutte ragazze diverse ma con storie simili e questo mi ha colpita”. Marta ha in programma tanti nuovi eventi e attività che il gruppo di “ragazze sole” farà insieme. La solitudine le ha regalato il successo e una nuova vita da influencer, nella quale cercherà di aiutare le persone più isolate.

