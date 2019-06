MARTE, ROVER NASA RILEVA GAS METANO/ Indizio di vita sul Pianeta Rosso

C’è vita su Marte? Una domanda rimbalzata miliardi di volte nella testa dell’uomo, di generazione in generazione, e che oggi – clamorosamente – potrebbe ottenere forse una risposta affermativa. La notizia, data dal New York Times, è di quelle che pesano: Curiosity, il rover inviato dalla NASA, sul Pianeta Rosso, ha rilevato nell’aria marziana grandi quantità di metano. Vi domanderete: cosa c’entra questa scoperta con l’ipotesi di vita su Marte? C’entra, dal momento che questo gas sulla Terra viene prodotto solitamente da organismi viventi. I dati che stanno entusiasmando gli appassionati del genere, scrive il NYT, sono arrivati sulla Terra giovedì e gli scienziati impegnati nella missione ne stanno discutendo le implicazioni. Da parte della NASA, per ora, viene tenuto un atteggiamento prudenziale: la notizia infatti non è stata ancora ufficializzata con l’intento di effettuare prima ulteriori verifiche.

MARTE, ROVER NASA RIVELA GAS METANO

Gli indizi di vita su Marte hanno portato gli scienziati della NASA a modificare la propria agenda di lavoro, concentrandosi sui risultati delle rivelazioni a partire dalle prossime ore. Nuovi dati sono attesi nella giornata di martedì, quando si potrebbe arrivare a capire se anche su Marte il gas metano viene prodotto da esseri viventi. Nel frattempo Ashwin R. Vasavada, responsabile del team scientifico della missione Curiosity, in una mail della quale il New York Times ha preso visione ha scritto:”Visto questo sorprendente risultato, abbiamo riorganizzato il weekend per eseguire un ulteriore esperimento”. Della questione, secondo il quotidiano newyorchese, avrebbe parlato tramite mail anche lo scienziato italiano Marco Giuramma, dell’Istituto nazionale di astrofisica, responsabile delle misurazioni di metano della missione Mars Express, la navetta europea in orbita attorno a Marte e ancora in funzione.

