Martina Albertoni, chi è?/ La campagnola alla conquista de La Caserma!

Per un po’ dovrà mettere da parte il suo agriturismo ma non la natura che tanto ama la bella Martina Albertoni, una delle reclute de La Caserma. I ragazzi chiamati alle armi si dovranno mettere in gioco iniziando dalle pulizie nei bagni e nelle camerate e finendo poi alla sveglia all’alba e alle prove che li porteranno sui monti sotto la neve, siamo sicuri che Martina abituata ai suoi giardini e al suo agriturismo, riuscirà a scendere a patti con una vita così attiva e frenetica con tanto di punizioni e superiori pronti a dare gli ordini? Le anticipazioni parlano di punizioni già da questa sera, tra quelli puniti ci sarà anche Martina Albertoni? Lo scopriremo solo questa sera, intanto, cerchiamo di capire insieme chi è e cosa fa la giovane.

Martina Albertoni, chi è e cosa fa nella vita?

Classe 2001, Martina Albertoni nasce a Castelfranco di Sopra in provincia di Arezzo e parla diverse lingue proprio per via della sua attività, gestisce il suo agriturismo. Nel video di presentazione ha rivelato che la sua grande passione sono proprio le divise, da quelle che per lei sono al top, ovvero quelle delle receptionist e finendo a quelle militari e della polizia. Purtroppo la recluta parte già con il piede sbagliato visto che ha affermato di essere perennemente ritardataria e con la vita militare questo non va mai molto d’accordo. Infine, sembra che nella vita privata non ci sia nessuno, almeno nessuno di serio visto che si è detta pronta a conoscere qualche bel militare. Il suo carattere aperto e solare la aiuterà davvero nel suo percorso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA