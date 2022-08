Martina Berluti morta dopo caduta da cavallo/ 17enne era una promessa dell’ippica

Martina Berluti non ce l’ha fatta. La 17enne è morta dopo un giorno d’agonia trascorso all’ospedale di Sassari, dove era giunta in condizioni a dir poco disperate a seguito di una caduta da cavallo verificatasi nel corso di una sessione di allenamento. Tesserata dell’associazione sportiva dilettantistica Endurance Team del Golfo di Porto Torres, la teenager, grande promessa dell’ippica italiana, ha purtroppo perso la sua battaglia per la vita.

Stando a quanto ricostruito dal “Corriere della Sera”, l’incidente è avvenuto “sabato a Porto Torres: la ragazza si stava allenando quando l’animale è scivolato e lei è caduta, rimanendo gravemente ferita. Subito soccorsa, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Santissima Annunciata di Sassari, dove purtroppo oggi è deceduta”. Una vera e propria tragedia, quella di Martina Berluti, che ha suscitato profondo cordoglio in tutta la Sardegna e anche all’interno della Fise.

MARTINA BERLUTI MORTA DOPO CADUTA DA CAVALLO: DUE MESI FA AVEVA VINTO LA MEDAGLIA DI BRONZO AI CAMPIONATI ITALIANI

A comunicare la prematura e sconvolgente dipartita di Martina Berluti è stato il comitato regionale della Fise Sardegna, attraverso la pagina Facebook ufficiale, ove è stato pubblicato il seguente messaggio: “Il Comitato regionale Fise Sardegna, il presidente e tutti i componenti del consiglio direttivo del Cr Fise Sardegna sono vicini al dolore dei familiari tutti e porgono le più sentite condoglianze”. Dichiarazioni alle quali hanno fatto eco quelle del tecnico di Endurance della Fise Sardegna, Anna Teresa Vincentelli, che ha ricordato la 17enne come “una ragazzina sempre sorridente, solare, in gamba, che aveva iniziato da bambina con le gare sui pony e poi era arrivata sino ai campionati italiani”.

E proprio con i campionati italiani young rider si è chiusa la breve carriera di Martina Berluti: una medaglia di bronzo, vinta a Pisa – San Rossore, che altro non fa che sottolineare il suo talento straripante e, soprattutto, acuire la rabbia e il dolore per una vita così giovane volata via troppo in fretta.











