Martina Botticelli/ L’ingegnere informatico con la passione per la cucina (Bake Off Italia)

Martina Botticelli, chiamata ormai Marty da tutti, è una concorrente romana di Bake Off Italia 2019; ha 29 anni ed è un’ingegnere informatico. Tra le passioni di Marty, oltre alla cucina, passione condivisa anche con il suo fidanzato, c’è anche quella per gli anni ’50, sicuramente trasmessa dal padre, restauratore di motorini dell’epoca; nel video di presentazione a Bake Off racconta anche di essere stata presente a vari raduni con il padre, e di essere stata anche Miss Lambretta in uno di questi. Marty ama la pasticceria anche se non è una passione che ha preso da qualcuno in famiglia ma è tutta farina del suo sacco, adora preparare e mangiare dolci tipici della campagna romana ma è pronta a mettersi in gioco in qualunque sfida di pasticceria; predilige sempre uova fresche delle sue galline e quindi ingredienti genuini, come del resto è lei, tranquilla, semplice e genuina. Ciò che davvero la rende felice facendo i dolci è vedere la soddisfazione nell’espressione di chi li mangia, è davvero appagante. Dopo anni che mira al tendone, finalmente quest’anno è riuscita a partecipare, questo è il suo piccolo sogno ed è il motivo per aver deciso di partecipare al programma; è sicuramente determinata e pronta per sfidarsi fino alla finale. Marty Botticelli è presente su su Facebook e su Instagram dove condivide frammenti di vita con i suoi amici, il suo fidanzato, ma soprattutto dolci con i suoi followers.

Martina Botticelli, Bake Off Italia 2019: l’ultima puntata

Nella sfida dell’ultima puntata di Bake Off Italia 2019 Martina Botticelli è previdente e decide di fare più Donuts di quelli richiesti che “non si sa mai”; quindi prepara ciambelle cacao e vaniglia e poi prova a stupire i giudici con impasto al cacao e all’arancia. La vista è molto accattivante ma l’unico giudice contento sembra Knam, quindi come ripete lei “non tutte le ciambelle vengono col buco” e infatti viene bocciata. Alle tre del mattino si continua con la pizza di Bonci della prova tecnica, in cui lei abbonda con il condimento, ma l’impasto e la cottura non le sono riusciti e infatti Bonci lo chiama “macello” e si prende così l’ultimo posto. Nella sfida al buio con il fidanzato fa una base quattro quarti cocco e lime e una crema ananas e mascarpone. Con troppi errori ha avuto un brutto risultato. E’ tra le peggiori ma non se ne va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA