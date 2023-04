Martina Colombari e Achille Costacurta, Mamma e Figlio Pechino Express/ “Alessandro manca tantissimo”

Mamma E Figlio, Martina Colombari e Achille Costacurta perdono la prova immunità

Mamma E Figlio, Martina Colombari e Achille Costacurta sono una delle coppie di concorrenti in gara a Pechino Express 2023, il reality game di successo condotto da Costantino della Gherardesca. Una terza tappa non semplice per la coppia Mamma e Figlio che hanno dovuto superare una prova difficilissima confrontandosi con la coppia de I Novelli Sposi. La prova immunità però alla fine ha visto trionfare I Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, con Mamma e Figlio che hanno dovuto rinunciare al premio ricompensa: un rilassante trattamento ayurvedico e di prendere parte ad un corso di cucina indiana. Dopo la prova immunità, la coppia ha ripreso il suo cammino arrivando all’antico Tempio di Hanumana dove ad attenderli c’era Enzo Miccio.

Un’avventura non semplice per la coppia che è tra le più affiatate di questa edizione. Durante la terza puntata il cappellino del figlio di Martina Colombari ha attirato l’attenzione di Enzo Miccio (e non solo) con il ragazzo che ha spiegato la scritta AMA. Altro non è che le iniziali di Achille, Martina Colombari, la mamma, e Alessandro Costacurta, suo padre.

Achille Costacurta spiegando ad Enzo Miccio il significato della scritta AMA sul suo cappellino bianco confessa di sentire molto la mancanza del padre. Anche Martina Colombari, ex Miss Italia, ammette di sentire molto l’assenza dell’amato marito Alessandro: “manca tantissimo anche a me”. La partecipazione a Pechino Express è arrivata dopo molti no come ha confessato la Colombari a Funweek.it: “ogni volta che me lo chiedeva, rispondevo ‘scordatelo, non lo farò mai!” – ma qualcosa è cambiato una volta che Achille ha compiuto 18 anni.

“Chiedi, chiedi e chiedi mi ha sfinito l’anima. In più aveva appena compiuto 18 anni quindi, essendo maggiorenne, poteva partecipare. E allora ho deciso di assecondare questa richiesta, vediamo che cosa succederà” – ha detto la Colombari con il figlio che l’ha rassicurata – “voglio dire, con tutte le persone che hanno fatto Pechino Express, tu che sei così sportiva e ti alleni tutti i giorni non sei in grado di farlo?”. L’esperienza di Pechino è stata sicuramente importante per il giovane Costacurta: “a me ha fatto capire che cosa è realmente importante e tu mi dirai ‘ma serviva Pechino per fartelo capire?’. No, però mi ha dato una consapevolezza differente e anche una conferma di chi sono le persone realmente importanti per me. Di che cosa voglio fare esattamente della mia vita, di quello che non mi serve, del superfluo, del futile del non indispensabile”.











