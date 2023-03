Martina Colombari e Achille Costacurta, Mamma e figlio/ Liti e malumori ma…

Martina Colombari e Achille Costacurta, Mamma e figlio in difficoltà a Pechino Express, ma restano una delle coppie da battere

Non sono stati giorni facili per Martina Colombari e Achille Costacurta a Pechino Express. Mamma e Figlio hanno chiuso la seconda tappa al quarto posto in classifica ed il piazzamento ottenuto, tutto sommato, è buono, considerando la sfortuna e i contrattempi con cui hanno dovuto fare i conti. Infatti il ragazzo si è ritrovato a battibeccare con la madre lungo il percorso, ma ad un certo punto anche privo di energie fisiche e mentali. Così dopo un estenuante tragitto ha perso le forze e ha deciso di fermarsi in hotel per provare a ricaricare le pile.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 23 MARZO 2023/ Chiusura a -0,15%

Mamma e Figlio si sono un po’ slacciati nel corso della seconda tappa di Pechino Express, ma restano a tutti gli effetti una coppia da battere. Infatti Martina e Achille, al netto degli intoppi, delle liti e dei malumori, rappresentano un duo con tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. L’ex Miss Italia e suo figlio Achille vogliono vincere e non lo dimenticano mai, nemmeno quando il clima si fa più disteso. Per il momento, probabilmente, non hanno conquistato la simpatia del pubblico, ma non è detto che non possano fare breccia nei cuori degli scettici nelle prossime puntate.

SCENARIO FED E BCE/ Le 3 variabili "pazze" che interrogano governi e banche centrali

Achille Costacurta, il malore frena la corsa verso il traguardo

Martina Colombari ha sempre dato l’idea di essere una concorrente molto competitiva e di sapersi arrangiare. E proprio a Pechino Express si è letteralmente alleggerita di pesi inutili, per accelerare il passo. Al momento opportuno, infatti, ha lasciato il suo zaino nelle mani di un malcapitato indiano in motorino che, da lì in poi, decide di mettersi a completa disposizione della coppia. E via con la notte trascorsa in casa di una famiglia volenterosa, per Mamma e Figlio, con la “degustazione” di una pasta scotta per la colazione delle sei del mattino.

GEO-FINANZA/ Ecco le alleanze che possono rafforzare la nostra economia

Quindi sono arrivati i veri dolori per Achille, che ha finito per perdere i sensi nelle ore successive, a causa della stanchezza. Tanta paura per mamma Martina, tranquillizzata poi dal tempestivo intervento del medico di gara lo ha rimesso in piedi. Chiudono la corsa quinti, nonostante la sfortuna. Martina Colombari e Achille Costacurta, senza incidenti di percorso, potrebbero volare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA