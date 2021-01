Martina Colombari: “Ho rischiato di morire due volte”/ “L’esplosione di una bomba…”

Bellissima, mamma e moglie innamorata del figlio Achille e del marito Alessandro Costacurta, Martina Colombari ha vissuto sulla propria pelle la paura di morire. Per ben due volte, l’ex Miss Italia ha rischiato di perdere la vita. Sono state due esperienza traumatiche di cui la Colombari ricorda ogni dettaglio e che ha raccontato, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, ai microfoni de Il Giornale OFF. La prima volta in cui la Colombari ha rischiato di morire si trovava a Manchester, in un centro commerciale, dove ci fu un’allarme bomba. Il centro commerciale fu evacuato e l’esplosione della bomba provocò tantissimi feriti. «Nel centro commerciale vicino all’hotel dove soggiornavo, l’IRA annunciò la presenza di una bomba. L’esplosione provocò circa duecento feriti», raccontava la Colombari ricordando un’episodio avvenuto più di quindici anni fa.

MARTINA COLOMBARI: “MOLTA PAURA DURANTE UN URUGANO AI CARAIBI”

Il secondo episodio in cui Martina Colombari ha rischiato di perdere la vita avvenne ai Caraibi. Nell’intervista rilasciata a Il Giornale Off, ricordando due momenti della sua vita Off, la Colombari ha raccontato la paura vissuta durante l’urugano, un evento naturale contro cui la forza dell’uomo non può fare assolutamente niente. “L’altro momento off è legato a un evento naturale: un uragano si scatenò durante una vacanza ai Caraibi e portò via quasi tutto. Due episodi di paura pura!”, raccontava l’attrice che ha poi visto da vicino la devastazione dell’uragano di Haiti portando aiuti e solidarietà alla popolazione e che ha raccontato nel libro “La vita è una”. “L’ho scritto nel 2011 insieme a Luca Serafini. Molte pagine sono dedicate al racconto della realtà di Haiti, luogo purtroppo caratterizzato da un altissimo tasso di mortalità infantile e dove la povertà si percepisce ad ogni angolo”, raccontava a Il Giornale Off.



