Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, scoppia l’amore dopo Uomini e donne

La coppia formata da Martina De Ioannon e Ciro Solimeno è ufficialmente sbocciata dopo la scelta della ragazza a Uomini e donne, l’ex protagonista di Temptation Island ha infatti scelto di proseguire la vita con il ragazzo dopo il dating show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. E adesso arriva il bello per Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, che nelle scorse ore non hanno perso occasione per mostrarsi sui social, felici e innamorato dopo il bel momento andato in onda nella trasmissione. Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati pizzicati insieme sia a Napoli che a Roma, e da quando si è conclusa la loro avventura a Uomini e donne non avrebbero mai vissuto staccati, con il web che approva pienamente la coppia nata nel format.

Tanti complimenti e auguri per Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, travolti da una grande ondata di affetto da parte dei fan, che adesso non vedono l’ora di comprendere come si evolverà la loro storia d’amore.

Martina De Ioannon e le lacrime di Gianmarco Steri: “Sapevo che l’avrei vista per l’ultima volta”

Il tanto atteso momento della scelta a Uomini e donne è coinciso con una sofferenza per Gianmarco Steri, altro corteggiatore di Martina De Ioannon, che si è ritrovato a fare i conti con la delusione, il boccone amaro, l’altra faccia, quella triste della decisione. Mentre Ciro Solimeno ha avuto la possibilità di iniziare il suo cammino al fianco di Martina, Gianmarco durante la puntata di Uomini e donne si è detto pronto a salutare la ragazza per l’ultima volta:

“E’ stata una giornata particolare perché l’ho vissuta con la mia famiglia, sapevo che era l’ultimo giorno che potevo vederla quindi me la sono vissuta in modo un po’ particolare, ma mi ha fatto piacere perché le ho presentato persone importanti, perché per me lei è importante” ha raccontato Gianmarco a Maria De Filippi dopo la scelta di Martina De Ioannon.