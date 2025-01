Scelta Martina De Ioannon e a Uomini e Donne: oggi l’epilogo

Il giorno della conclusione del trono di Martina De Ioannon è arrivato. Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, venerdì 24 gennaio 2025, Martina concluderà il proprio percorso nel programma di Maria De Filippi. Arrivata sul trono in un momento difficile della sua vita dopo la fine della relazione con Raul Dumitras, dopo i primi momenti difficili a causa dei continui attacchi degli haters, Martina è riuscita a vivere intensamente il percorso sul trono.

Bellissima, schietta e diretta, per la tronista non è stato difficile conquistare il cuore del pubblico che, oggi, potrà finalmente assistere al suo lieto fine. Se nella puntata di ieri, Martina ha rivissuto tutto quello che è stato il suo percorso a Uomini e Donne rivedendo i momenti più belli vissuti con Ciro e Gianmarco, oggi, ci sarà finalmente la scelta finale sotto lo sguardo attento dei fratelli di Martina.

Scelta Martina De Ioannon: il lieto fine con Ciro Solimeno

Dopo aver comunicato a Gianmarco Steri di non averlo scelto, ancora emozionata, dopo un ballo con i fratelli che ha voluto al proprio fianco, Martina tornerà ad accomodarsi al centro dello studio in attesa dell’arrivo in studio di Ciro. Martina, così, si lascerà andare spiegando al corteggiatore perché ha deciso di sceglierlo e, dopo il sì del corteggiatore, l’atmosfera dello studio diventerà super romantica.

Oltre ai petali rossi, la coppia ballerà e si bacerà in studio sulle note di Vivimi di Laura Pausini. Sarà un momento commovente che emozionerà anche tutti i protagonisti del trono over presenti in studio. Spazio, poi, anche al momento dedicato a Gianmarco Steri che scoprirà di essere stato scelto come tronista. Un annuncio inaspettato per il corteggiatore romano che accetterà di cominciare il proprio percorso da tronista sperando di poter trovare l’amore della sua vita.

