Se Martina De Ioannon sta proseguendo a meraviglia la sua storia d’amore con Ciro Solimeno, è anche vero che non è passato inosservato un gesto dell’ex tronista sui social “contro” Gianmarco Steri. Quest’ultimo ha infatti accettato il trono offertogli da Maria De Filippi dopo la delusione di essere stato la non scelta, e a quanto sta fuoriuscendo, sembra che Martina non sia così contenta di questo cambio di rotta.

Francesca Sorrentino tra Gianmarco e Gianluca a Uomini e Donne/ L'esterna con la sorella di Meo ma...

Inizialmente, dopo la conclusione del suo percorso la tronista aveva descritto Gianmarco Steri come un ragazzo molto umile, che meritava il trono grazie al suo carattere. “Quando parlava sapeva cosa stava dicendo“, ha detto Martina De Ioannon, “e questo è sinonimo di maturità”. Poi, la fidanzata di Ciro ha continuato, dicendo di non essersela presa per il fatto che lui abbia accettato subito di salire sul trono, e che questo non smonta la sua veridicità nei suoi confronti. “Quello che c’è stato fra noi è sempre stato vero“, ha puntualizzato, concludendo con un augurio sincero per questa nuova esperienza. Peccato che nelle ultime ore un suo gesto social abbia scatenato i fan di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 28 gennaio 2025/ Trono Tina: continua la conoscenza con Cosimo?

Martina De Ioannon delusa da Gianmarco? La clip e quel like che non è piaciuto ai fan

L’ex tronista Martina De Ioannon sta vivendo una bellissima storia d’amore con Ciro Solimeno, napoletano che l’ha corteggiata per tanto tempo negli studi di Uomini e Donne. I due hanno iniziato una storia lontana dai riflettori e addirittura si vociferava fossero in procinto di andare a convivere. Indiscrezioni a parte, dopo la loro partecipazione a Verissimo, Martina De Ioannon è stata criticata per sembrare troppo distante da Ciro. Molti pensano sia scontenta e poco coinvolta, e altri sono sicuri che se la sia presa per il fatto che Gianmarco è sul trono del dating show di Maria De Filippi.

Tina Cipollari: "Separazione da Kikò Nalli? Scelta condivisa"/ "Anche oggi abbiamo un ottimo rapporto"

Poco fa, i fan di Martina De Ioannon si sono resi conto che l’ex tronista ha messo un like a una foto che mostra un immagine di Superman con sopra una scritta: “Le non scelte di Uomini e Donne“, quasi a schernire la nuova posizione di Gianmarco Steri. Nel post-clip, si vede il super eroe che inizialmente cade a terra dolorante, per poi ricominciare a volare guarendo miracolosamente. Che abbia mostrato indirettamente un fastidio nei confronti di Gianmarco, salito sul trono subito dopo il suo rifiuto?