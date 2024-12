Martina De Ioannon sceglie Gianmarco Steri a Uomini e Donne? Sebbene il suo trono non sia ancora finito, sembrano esserci tutte le premesse per una conclusione degna di nota. La tronista, ex protagonista di Temptation Island 2024 sta portando avanti un percorso bellissimo. Ad affermarlo è stata anche la stessa Maria De Filippi, dicendo alla diretta interessata che ormai da tempo non si vedeva sugli schermi di Canale 5. Al momento gli spettatori sono tutti col fiato sospeso dopo l’ultima puntata di venerdì 20 dicembre 2024, episodio che segna poi la classica pausa natalizia fino a gennaio.

Il tutto si era concluso con una diatriba tra Martina De Ioannon e Ciro dopo l’esterna della tronista con Gianmarco. Quest’ultimo, ha infatti fatto un gesto importante per lei raggiungendola a sorpresa per poi darle un lungo bacio. Dopo aver visto la clip dell’esterna, l’altro corteggiatore Ciro Solimeno aveva deciso di abbandonare lo studio deluso da quanto successo. Martina, però, non l’ha lasciato “scappare” e l’ha raggiunto per recuperare il rapporto. Da qui, il buio, ma solo per metà: i paparazzi hanno beccato Martina De Ioannon e Gianmarco in esterna insieme.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon verso la scelta: la soffiata clamorosa di Alessandro Rosica

La tronista di Uomini e Donne sembra essere in dirittura d’arrivo, dopo una bellissima stagione e un percorso autentico nello studio di Maria De Filippi su Canale 5. Chi sarà la sua scelta? Secondo le anticipazioni Uomini e Donne, Martina De Ioannon rincorrerà Ciro a Torre Annunziata dopo che lui ha lasciato di sua sponte il programma. Gianmarco, d’altro canto, non rimarrà contento di questo gesto ma non vorrà fare troppa polemica. A lasciare di stucco i fan sono però le parole di Alessandro Rosica, che ha spifferato elementi importanti su un’esterna inedita, registrata in questi giorno di vacanza. L’esperto di gossip ha spiegato che la tronista e Gianmarco sono andati in montagna insieme a Roccaraso.

“Si sono baciati tutto il tempo“, ha spiegato Rosica, dicendo che le parole delle amiche di Martina De Ioannon stanno prendendo sempre più valore. Pare che secondo le voci di persone vicine alla tronista ci sia chi dice che Martina sia pazzamente innamorata di Gianmarco Steri e che dunque sceglierà lui per concludere il suo percorso nel programma. Alessandro Rosica ha anche allegato una fotografia che li ritrae insieme e felici mentre si baciano. Come reagirà Ciro a tutto questo “amore”?