Bacio tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a Uomini e Donne, Tina e Gianni: “Scena bellissima”

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è aperta con un nuovo confronto tra Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. La tronista in queste ultime settimane ha concentrato la sua conoscenza solo su due corteggiatori, in quest’ultimi giorni, però, non sono mancate discussioni e tensioni con Gianmarco fino ad un’esterna durata meno del previsto perché Martina, sentandosi giudicata e sotto pressione se ne è andata prima. Subito dopo, per, c’è stato un clamoroso colpo d scena.

E scattato il bacio tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Il giovane corteggiatore ha raggiunto la tronista in camerino e immediatamente l’ha baciata. “Parliamo un altro giorno Martì…abbiamo parlato troppo” sono state le uniche parole del giovane. Il romantico momento tra i due è stato accolto con un applauso e la reazione intenerita dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Speri: “Scena bellissima”. Comprensibilmente opposta, invece, la reazione di Ciro Solimeno.

Subito dopo l’esterna, se così si può chiamare, in cui c’è stato il bacio tra Martina e Gianmarco Steri a Uomini e Donne, Ciro Solimeno, infastidito ha dichiarato di essere pronto ad andarsene: “Mi sono rotto il caz*o di stare qua dentro dopo queste scene. Ieri ti ho detto delle cose penso bellissime, che non mi interessavano le telecamere, non mi interessava del programma, che ti volevo portare fuori e questa è stata la tua risposta? Io che devo pensare di te, che mi stai perdendo in giro? Io qui che ci sto a fare, sembravi la bella addormentata del bosco.” E subito ha chiesto a Maria De Filippi di far scendere anche Gianmarco a cui ha dichiarato: “Sei molto stratega, siccome io ieri le ho detto la sento mia hai voluto fare la scena da Romanzo Criminale…Io il pagliaccio non vengo a farlo più, non venirmi più a riprendere. Ieri ti credevo che non avevi ancora una scelta ma dopo questa scena non più”