Martina De Ioannon e l’emozionante scelta a Uomini e Donne

La scelta di Martina De Ioannon era la più attesa degli ultimi anni di Uomini e Donne. L’ex protagonista di Temptation Island è arrivata sul trono dopo la fine della relazione con Raul Dumitras ricevendo tantissime critiche da parte del pubblico. Cristiche a cui ha risposto dando vita ad un trono appassionante che si conclude oggi, venerdì 24 gennaio 2025, con la messa in onda della seconda parte della scelta. Per Martina si tratta di un momento fondamentale della sua vita sentimentale che ha deciso di condividere con due dei suoi tre fratelli che l’hanno accompagnata in studio.

Il momento della scelta, attesissimo dal pubblico, ma anche da Ciro Solimeno e Gianmarco Steri che non vedevano l’ora di porre fine alla loro avventura dai corteggiatori, ha tirato nuovamente fuori la parte più sensibile del carattere di Martina che, in studio, si è lasciata andare a dolci parole per Maria De Filippi.

Martina De Ioannon ringrazia Maria De Filippi

Emozionata, ma anche molto felice per la scelta fatta e per come si è conclusa la sua avventura sul trono, Martina De Ioannon ringrazia Maria De Filippi per averle offerto il trono in un momento complicato della propria vita. Chiusa la relazione con Raul Dumitras e l’avventura a Temptation Island, Martina ha ricevuto tantissime critiche che sono aumentate nel momento in cui è salita sul trono.

Ad aiutarla è stata proprio Maria De Filippi che l’ha invitata a viversi totalmente l’avventura sul trono senza dare molta importanza agli haters. “Porterò tutto dentro di me. Quando mi è stato proposto questo percorso arrivavo da una situazione in cui mi sono sentita sbagliata”, le parole di Martina per la De Filippi.

