Martina Di Maria e Stefano Beacco innamorati?/ Nuovo flirt a La Pupa e il Secchione!

Sta nascendo un nuovo flirt a La Pupa e il Secchione ed è quello tra due “pupi”: stiamo parlando di Martina Di Maria, pupa di Lorenzo De Lauretis, e Stefano Beacco, pupo di Maria Assunta Scalzi. La conferma arriva nel corso della nuova puntata dello show di Italia 1, in cui molte scene evidenziano il feeling nascente tra i due ragazzi. Martina ammette poi di essere interessata a lui: “Stefano è un bellissimo ragazzo, mi piace anche l’atteggiamento, mi piace proprio lui come persona, non solo per i pettorali!” E ancora aggiunge “Mi fa sentire bene, ci sto bene, anche a parlarci a confidarmi…”

Flirt tra Martina Di Maria e Stefano Beacco: la reazione dei loro secchioni!

Dall’altra parte questo flirt nascente tra Martina e Stefano a La Pupa e il Secchione mette in difficoltà i rispettivi compagni d’avventura. Da una parte De Lauretis che ammette di essere infastidito: “Sembra che ci stia provando con lui quindi sì, un po’ mi da fastidio. Anche perché lei è la mia pupa e dovrebbe interagire più con me che con gli altri.” Anche la Scalzi però non è da meno e ammette: “Siamo in una posizione un po’ strana io e De Lauretis. Siamo all’esterno tra i due, non riusciamo a separarli…” Come evolverà questo rapporto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA