Martina Favaretto ha un fidanzato? La rivelazione della schermitrice

Tra le ragazze da sogno del fioretto che proveranno a regalare una medaglia all’Italia c’è anche Martina Favaretto, la giovane schermitrice nella quale riponiamo da qualche tempo grandi speranze. Nonostante le prove individuali non abbiano regalato forse i risultati sperati, stasera le ragazze della scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024 tenteranno di portarci a casa una medaglia che sarebbe davvero troppo importante. E sugli spalti Martina Favaretto avrà un fidanzato a fare il tifo per lei? Nel corso di una intervista al Corriere della sera del 2022 la schermitrice originaria di Camposampiero aveva allontanato le voci, svelando invece di fare affidamento su altre persone: “Il fidanzato non ce l’ho ma la famiglia mi ha sempre sostenuto e tifato, sempre presenti, bastava un messaggio ed erano lì” ha rivelato.

La stella nascente delle scherma italiana ha sempre preferito concentrarsi sullo sport e le imprese da compiere anziché prestarsi al gossip, evitando di cadere nei tranelli ma dedicando tutte le sue energie ai risultati da ottenere in pedana e che negli anni ha già dimostrato di saper raggiungere grazie al talento e ai sacrifici di una vita.

Martina Favaretto e il suo idolo: “La Vezzali era una grande campionessa”

Difficile, se non impossibile, non pensare alla grande pluricampionessa Valentina Vezzali per tutte coloro che si avvicinano al mondo della scherma, e non poteva essere altrimenti per Martina Favaretto, la campionessa ha confidato di nutrire grande stima nei confronti della ex concorrente dell’Isola dei famosi, che di recente abbiamo visto come personaggio televisivo mentre in passato ha fatto incetta di medaglie e record.

Nel corso di una intervista concessa a Il Corriere della sera, Martina Favaretto, che si è avvicinata per la prima volta alla scherma a partire dal 2008, si era espressa così: “Fin da piccola uno dei miei idoli era comunque Valentina Vezzali perché è una grande campionessa, soprattutto per la testa che ha. Si allenava tantissimo, non mollava mai. Impegno, serietà. Ho avuto modo di conoscerla in più occasioni” ha confidato la fiorettista che stasera proverà a mordere l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel fioretto a squadra al fianco di un’altra grandissima della disciplina come Arianna Errigo.

