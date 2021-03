Martina Maccari positiva al Coronavirus/ Moglie Bonucci: “Inc*zzata, mi rode il c*lo”

Martina Maccari, moglie del difensore della Juventus Leonardo Bonucci, è risultata positiva al Coronavirus. A comunicarlo è stata lei stessa a mezzo social, mediante una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram nella giornata di venerdì 19 marzo 2021. Un contagio al quale è sfuggito il calciatore (ieri in campo con la squadra bianconera nella clamorosa sconfitta maturata sul manto erboso dell’Allianz Stadium di Torino per mano di un coriaceo Benevento, ndr), che ora è costretto a vivere distante da lei e dai loro figli almeno fino a quando la donna non si sarà negativizzata e la famiglia si potrà pertanto riunire.

“Aggiornamento sul mio stato di salute – ha affermato –. Ho passato un paio di brutti giorni, anche tre forse. Con la terapia di prassi è andata meglio e sono piuttosto incazza*ta, perché ci stanno facendo vivere una vita di m*rda. Ritengo che sia anche ora che qualcuno si svegli per fare andare le cose un po’ meglio per noi che siamo fortunati, ma soprattutto per chi è meno fortunato di noi”.

MARTINA MACCARI HA IL CORONAVIRUS: “I FIGLI SOFFRONO LA LONTANANZA DEL PAPÀ”

Lo sfogo su Instagram di Martina Maccari, positiva al Coronavirus, non si è concluso così, però. La ragazza, infatti, ha ancora aggiunto quanto segue: “Il fatto che i figli debbano stare lontani dal papà, che non è a casa con loro e con la moglie per preservarsi dal rischio di un eventuale contagio come vuole il protocollo, sta creando non pochi problemi”. Un attimo di cedimento, probabilmente, da parte della donna, che non sembra riferirsi a qualcuno in particolare, ma pare più che altro avercela (comprensibilmente) con questa condizione pandemica che ha rivoluzionato le vite di tutti noi da più di un anno a questa parte. “Mi rode il c*lo – ha specificato –. Non so quando i miei figli rivedranno il padre e non so da quanti giorni non lo vedono e poi il cortisone mi urta altissimamente il sistema nervoso”. L’auspicio è che questo momento difficile possa essere lasciato presto alle spalle da parte di Martina Maccari e che la famiglia Bonucci, così come le famiglie di tutti gli altri malati Covid, possano tornare a stare insieme e a volersi bene di persona.

