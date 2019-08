MARTINA MACCARI, MOGLIE BONUCCI/ “La malattia di Matteo dico sempre che per noi è stato dono”

Martina Maccari è la moglie di Leonardo Bonucci, ospite della puntata in replica di “A raccontare comincia”, il programma di interviste condotto da Raffaella Carrà su Rai3. La moglie del difensore della Juventus è stata parte integrante dell’intervista quando con la Carrà si è parlato della malattia del figlio Matteo. Un momento terribile e difficile per la famiglia Bonucci che, fortunatamente, è solo un brutto ricordo. “Non avremmo mai pensato di dover affrontare una cosa simile, che nostro figlio potesse ritrovarsi in pericolo di vita. All’improvviso avevamo visto crollare tutto” hanno raccontato alle telecamere di “A raccontare comincia tu”. “Non stava bene, c’era qualcosa che non andava. Dopo un controllo medico al nostro rientro a Torino, ci hanno detto che era impossibile aspettare, doveva essere operato subito”.

Martina Maccari figli: la malattia di Matteo

Attimi interminabili quelli vissuti da Leonardo Bonucci e la moglie Martina Maccari che, in lacrime, hanno ricordato quando hanno scoperto della malattia del figlio Matteo. Un racconto intenso e difficile, che ha visto Martina emozionarsi fino alle lacrime. “Quando parlo della malattia di Matteo dico sempre che per noi è stato un dono. È strano da sentire, ma ci ha aperto gli occhi su molte cose” ha detto in lacrime mamma Martina. Per fortuna tutto è andato per il verso giusto, Matteo ha sconfitto la malattia ed oggi sta benissimo: “è il nostro campione” fanno sapere i due genitori. Martina, invece, ha parlato degli altri figli rivelando: “sono stati molto contenti, in fondo Matilda l’hanno chiesta loro: avevano scritto una lettera alla cicogna. Se ci fermiamo al terzo figlio? Sì, io dico basta”.

Leonardo Bonucci: “Martina Maccari mi ha aiutato più di tutti”

La malattia di Matteo ha messo a dura prova Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus aveva deciso di mollare tutto, anche lo sport. A stargli accanto la moglie Martina Maccari come ha raccontato durante un’intervista rilasciata a Repubblica: “Martina, con la sua determinazione, un’energia che sfiora la testardaggine. Lei mi ha convinto a sposarla, nonostante il nostro amore non fosse stato un colpo di fulmine, lei mi ha dato stabilità, sempre lei mi ha tirato fuori dal pozzo dopo ogni caduta”. Il calciatore parlando della moglie ha detto: “Martina mi ha insegnato a essere fiero di me stesso nel bene e nel male. E ho capito che nel dolore tutte le famiglie si assomigliano. I privilegi si azzerano nella sventura, se vuoi riemergere devi lottare”. Grazie a lei sono tornati alla normalità: “abbiamo ripreso a vivere come prima della malattia di Matteo”.



