Martina Maltagliati si sposa con Luca/ Video, Nuzzi: “Matrimonio a Quarto Grado”

Martina Maltagliati si sposa con il compagno Luca: ecco cosa c’è dietro l’assenza della giornalista a Quarto Grado. A darne annuncio è stato Gianluigi Nuzzi nel corso della puntata del programma in onda su Rete 4, interrompendo la trasmissione prima della pubblicità. «Lo voglio fare adesso e non a fine puntata», ha spiegato Nuzzi, sottolineando poco dopo sulla Maltagliati: «Non è qui stasera con noi perché domani si sposa con Luca, che avete visto qua tante volte: ha fatto tantissimi servizi e ne farà ancora tantissimi. Facciamo un grande applauso alla nostra Martina, una nuova famiglia che si crea». Grande emozione e gioia nello studio, che ha accolto la notizia nel tripudio generale. Un amore nato e coltivato a Quarto Grado, dunque, con la giornalista ed il suo compagno che si uniranno in matrimonio circondati da amici e colleghi. Ricordiamo che la cronista fa parte della famiglia di Quarto Grado dal 2012, con l’arrivo di Nuzzi al posto di Salvo Sottile, ed è protagonista anche sugli schermi di Tg Com 24. Qui di seguito vi proponiamo il video dell’annuncio:

Un applauso speciale per una collega speciale: @TITTIRITTI domani si sposa e a lei va tutto l’affetto di #quartogrado pic.twitter.com/XO18ca882U — Quarto Grado (@QuartoGrado) December 6, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA