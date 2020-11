Martina Miliddi, chi è?/ Amici 20, Cuccarini sconvolta dalla ballerina: “Piangi..”

Martina Miliddi, chi è? Ballerina ad Amici 2020/2021 per Lorella Cuccarini

Martina Miliddi è la bellissima ballerina di latino che si è presentata sul palco di Amici 20 con il suo bel vestitino, i tacchi e un caschetto nero che ha subito attirato l’attenzione di tutti. Nella sua performance non è stata proprio eccelsa e in molti hanno pensato che non avrebbe ottenuto il banco almeno fino a che non ci ha pensato Lorella Cuccarini a permetterle di sognare ancora. La ballerina l’ha scelta e in settimana ha avuto modo di incontrarla facendo venire a galla delle cose che l’hanno sconvolta e travolta tanto da lasciarla davvero senza parole. Martina è entrata nella casetta di Amici 2020 e ha chiamato subito la sua insegnante, la stessa che ha voluto salutare in puntata sabato, per annunciarle del suo arrivo nella scuola. In lacrime entrambe si sono salutate e complimentate a vicenda ma nessuno aveva ancora capito il loro rapporto fino a quando la ballerina, che il primo giorno si è svegliata all’alba per prepararsi al meglio alle lezioni, non si è presentata al cospetto di Lorella Cuccarini.

Martina Miliddi sconvolge Lorella Cuccarini con la sua storia

A quel punto Martina Miliddi ha raccontato il suo legame con la sua madrina, quella che considera la sua vera madre. Ad Amici 2020/2021 svela di non essersi sentita mai all’altezza, di non avere un talento nella danza ma di essere sempre andata avanti per la sua fame e la sua voglia di farcela perché ballare per lei è come respirare. Sua madre non conosce questo suo modo di essere, non sa nemmeno che è entrata nella scuola, perché le due non hanno più un rapporto vero da quando suo padre è morto in un incidente. Il suo cuore si è spezzato e il dolore che sente per questo è sempre costante, non la lascia mai. La Cuccarini è molto colpita dalle sue parole per la madre e la invita ad abbassare questo muro, ma lei subito si tira indietro confessando di essere felice così, di avere la sua madrina che la allena, si occupa di lei, si preoccupa di farla pranzare. Alla sera torna a casa per fare la doccia e coricarsi, per poi sparire ancora l’indomani. A questo punto Lorella non può far altro che mostrarsi disponibile avvisandole di essere presente, per ogni cosa di cui lei abbia bisogno. Martina Maliddi cofermerà il suo banco con l’esibizione di oggi pomeriggio ad Amici 2020?



© RIPRODUZIONE RISERVATA