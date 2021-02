Martina Miliddi eliminata ad Amici 2021?/ Maglia sospesa e Lorella Cuccarini…

Martina Miliddi eliminata ad Amici 2021? E’ ormai da settimane che ci facciamo la stessa domanda visto che la ballerina sarda è finita nei guai ormai da tempo e non riesce ancora a vedere la luce in fondo al tunnel. Al momento per lei le cose non sono positive ma, forse, non lo sono mai state fino in fondo. Nel momento in cui è arrivata nella scuola ha dovuto combattere sin da subito con i pregiudizi di Alessandra Celentano e poi anche con il fatto che la sua stessa insegnante l’ha messa in discussione per via del suo comportamento. Martina è rea di aver lasciato la sala e le prove generali in balia dei suoi capricci e a quel punto la sua insegnante ha deciso di sospenderle la maglia che nemmeno sabato scorso è riuscita a riportare di nuovo in casetta, le cose andranno diversamente oggi pomeriggio quindi?

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi sembra proprio che la bella ballerina sarda salirà sul palco di Amici 2021 ma sarà ancora una volta bocciata dalla sua insegnante. In particolare, Martina Miliddi ballerà con Tommaso una coreografia che sarà dimostrata da Umberto ed Elena e a quel punto sarà proprio Lorella Cuccarini a dirsi poco convinta della sua performance e così deciderà di lasciare ancora in sospeso il suo giudizio con tutto quello che questo significa. La sua insegnante l’ha spinta ad affrontare ai suoi problemi, a non tenersi tutto dentro e a chiedere aiuto per crescere e maturare ma a parte le lacrime Martina non ha fatto ancora molto. Questo ulteriore colpo basso riuscirà a spronarla oppure no?



