Martina Miliddi vende un regalo di Aka7even/ Che succede tra gli ex, dopo Amici 20?

Amici 20, Aka7even e Martina Miliddi di nuovo al centro del gossip

Certe lovestory lasciano il segno e non finiscono mai di essere ricordate, come nel caso della storia che ad Amici 20 di Maria De Filippi ha tenuto vincolati tra loro Aka7even e Martina Miliddi, sotto gli occhi indiscreti del pubblico di Canale 5. Il cantante di Loca e la ballerina di latino hanno vissuto un travolgente flirt nella scuola più amata dagli italiani, che si è evoluta in un triangolo amoroso dal momento che Martina ha poi ufficializzato il suo amore con l’altro cantante conosciuto ad Amici 20, Raffaele Renda. Nonostante Martina e la delusione provata per la loro storia naufragata, Luca Marzano in arte Aka7even ha tramutato il suo vissuto doloroso in amore per la musica e l’intrattenimento, tanto da diventare uno dei fenomeni pop del momento, nonché uno dei protagonisti di spicco dell’evento musicale dell’estate 2022 trasmesso su Italia 1, Battiti live, che tra gli altri artisti ospita anche il concittadino di Aka nonché figlio di Gigi D’Alessio, LDA.

Martina Miliddi e Aka7even ancora legati da "Mi manchi"/ Lui prova sul palco, lei...

In queste ore Aka e Martina tornano al centro dell’attenzione mediatica, e il motivo è un gesto della ballerina che non piacerà ai più del fandom del cantante, rispetto ad un regalo che il napoletano le fece nella scuola di Amici 20 (ed. 2021).

Il gesto di Martina Miliddi che non piace ai fan di Aka7even

Si tratta di un biglietto per il concerto di Ultimo previsto al Circo Massimo di Roma, un evento musicale che a causa delle restrizioni anti-Coronavirus è stato procrastinato all’estate 2022 in corso e a cui -così come lei rende noto a mezzo social- la latinista non può prendere parte. Nel suo intervento condiviso con i follower e non, tra le Instagram stories, infatti, Martina fa sapere di voler vendere il biglietto ricevuto in dono da Aka7even, una notizia che sta facendo discutere non poco il popolo del web, e che in particolare sembra lasciare di sasso il fandom del cantante napoletano. Di recente i due ormai ex si sono rivisti sul palco di Battiti live 2022, l’evento musicale trasmesso su Italia 1, dove Martina ha coperto il ruolo di ballerina e Aka7even ha eseguito l’emozionante ballad certificata disco di platino da FIMI, Mi manchi, un singolo che il cantante ha rilasciato ad Amici e di cui lei è a quanto pare la musa ispiratrice.

LDA ospite alla finale di Battiti live, con lui c'è Aka7even/ Che succede dopo Amici?

Chissà, quindi, se Aka7even verrà a conoscenza del gesto di Martina Miliddi che ora scuote l’opinione pubblica del web.

