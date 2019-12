Martina Nasoni/ “Da piccola ero vittima di bullismo per i problemi al cuore”

Martina Nasoni è diventata famosa per merito della sua partecipazione al Grande Fratello 16 con conseguente vittoria. La ragazza, una volta fuori dal reality show che l’ha resa famosa, ha avuto modo di attirare l’attenzione della stampa anche per merito della sua travagliata relazione con Daniele Dal Moro, dopo ripetuti tira e molla fino alla rottura definitiva qualche mese fa. Prima del GF, aveva notato la sua particolare storia anche Irama, che ha deciso di scrivere per lei “La ragazza con il cuore di latta” e portarla anche sul palcoscenico del Festival di Sanremo. Intervistata da Vanity Fair, la Nasoni ha confessato qual è stato il dolente risvolto della medaglia, gli anni di bullismo subiti prima di arrivare a comprendere che quegli atteggiamenti avrebbe fatto meglio a dimenticarli piuttosto che a soffrirne. Il tutto, perché malata di cuore. “Oggi l’operazione, i problemi al cuore, il pacemaker sono parte di me. Non provo vergogna. Certo, quand’ero più piccola mi sono sentita diversa, sono stata vittima di bullismo, mi prendevano in giro. E io reagivo arrabbiandomi con la vita” ha raccontato.

Martina Nasoni, la vita dopo il Grande Fratello Vip

Alcune prese in giro per Martina Nasoni sono state veramente crudeli le hanno fatto particolarmente male. Ha impiegato un po’ di tempo a comprendere l’urgenza di lasciar correre: “Poi ho capito: io sono così, sono quella che sono e sono fiera di me stessa. Non mi sono mai fatta abbattere, né arresa davanti alla malattia”. Successivamente l’ex concorrente del Grande Fratello, ha confidato di essere single, senza mai pronunciare il nome del suo ex Daniele Dal Moro: “Sono assolutamente single. E non molto contenta, aggiungo, mi piacerebbe innamorarmi di nuovo. Oggi sono sempre circondata da tante persone ma quanto torno a casa, la sera, non mi dispiacerebbe essere in compagnia di qualcuno”. In ultimo, rivela cosa vorrebbe fare “da grande”: “Non è semplice da capire. Sono sempre stata una che vuole cambiare, mettersi in gioco. Oggi studio recitazione, canto, ho mille idee. Prima di partecipare al Gf avevo appena iniziato a lavorare come tatuatrice”.

