Martina Nasoni/ “Daniele Dal Moro? Non lo guarderò a Uomini e Donne, mi ferirebbe troppo”

La vincitrice del Grande fratello 16 non seguirà in Tv l’ex Daniele Dal Moro, nuovo tronista di Uomini e donne. “Mi ferirebbe vederlo in certe situazioni”, si sfoga Martina Nasoni tra le pagine di Nuovo. Nonostante sia consapevole del fatto che la loro storia è finita, la modella vive con dispiacere il fatto che Daniele, del quale si era innamorata l’anno scorso nella Casa di Cinecittà, è tra i protagonisti dello storico programma di Maria De Filippi: “Quando me l’hanno detto, ho pianto”. Per superare questa brut-ta delusione sentimentale, la giovane donna si concentra sul lavoro. Martina sarà protagonista di una web serie accanto a Biondo, ex cantante di Amici: “Se c’è del tenero tra noi? Ci siamo visti una volta! Per il momento la situazione è normale, ma se dovesse capitare qualcosa lo dirò…”.

Martina Nasoni: “Daniele Dal Moro in Uomini e Donne? Non lo guarderò…”

Intanto Martina Nasoni pensa al suo ex Daniele Dal Moro sul trono: “Quando l’ho saputo ho pianto di rabbia e dispiacere: non mi sento ancora pronta a vederlo accanto a un’altra ragazza. L’ho presa un po’ male, perché sono una persona che fa entrare poca gente nella propria vita ed è brutto per me dover lasciare andare via qualcuno”. Poi ha commentato la scelta televisiva del suo ex: “Credo che sia la cosa migliore per tutti e due. Ci siamo fatti del male e quindi forse è meglio così. Gli auguro di fare un bel percorso e anche di trovare l’amore”. In ultimo, svela di provare ancora un sentimento per lui: “E’ naturale che dentro di me ci sia ancora un sentimento. Però bisogna essere maturi. Abbiamo due caratteri forti e vediamo le cose in maniera diversa. Litigavamo tanto, perché lo sentivo sempre distante e non capivo il motivo. Volevo avvicinarmi, ma lui mi teneva lontana: diceva che era fatto così e io accettavo tante cose di lui che non mi piacevano e cercavo di andare avanti”.

