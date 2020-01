MARTINA NASONI/ “Daniele Dal Moro tronista a Uomini e Donne? Vigliacco…”

Martina Nasoni, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, non trattiene le lacrime nell’intervista rilasciata a Di Più Tv, il settimanale in cui ha parlato del suo ex fidanzato Daniele Dal Moro, scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne. “La ragazza col cuore di latta”, dal titolo della canzone a lei dedicata da Irama a Sanremo, racconta che questa notizia l’ha lasciata a bocca aperta: “L’ho chiamato subito per affrontarlo. E lui ha negato: non ha avuto il coraggio di dirmi la verità. Si è comportato da vigliacco, e mi ha spezzato il cuore”. Martina torna con la mente a quei giorni insieme nella Casa del Grande Fratello, laddove è nato il loro amore. Fin dall’inizio Daniele Dal Moro era apparso restio a vivere con spensieratezza la loro storia, ma Martina si diceva che una volta fuori tutto sarebbe cambiato. Così non è stato, al punto che la Nasoni non si è mai sentita in diritto di ufficializzare la loro relazione come qualcosa di serio. Tra di loro, come ha spiegato a Di Più Tv, era un continuo tira e molla. E durante una di questa pause è stata Martina a fare un provino per diventare tronista nel programma Maria De Filippi…

MARTINA NASONI, “DANIELE DAL MORO A UOMINI E DONNE? VIGLIACCO”

Martina Nasoni racconta: “Quando lui lo ha saputo mi ha fatto una scenata, mi ha detto che no, non può nascere un vero amore davanti alle telecamere. Gli ho risposto che per me non c’era niente di male, visto che lui non voleva stare con me. E quando Daniele ha capito che mi stava perdendo, ha cambiato atteggiamento. E mi ha chiesto di ritornare insieme, di riprovarci. Ma ora posso dirlo con certezza: mi ha preso in giro”. Martina spiega di non essere per nulla invidiosa del fatto che la De Filippi abbia preso Dal Moro come tronista, anche perché quando ne ha avuto l’opportunità è stata proprio lei a rinunciare per provare a vivere la loro storia. Enorme, però, è stata la delusione di scoprire che Daniele aveva accettato il ruolo nel programma della De Filippi senza neanche avere il coraggio di ammetterlo quando lei lo ha telefonato. Martina conclude: “Ora sto piangendo per lui, anche se Daniele non lo merita. Che vada pure a Uomini e Donne, gli auguro di trovare l’amore, anche se lui mi ha sempre detto che l’amore non va messo in piazza. Spero che sia felice. Ma deve anche ricordarsi che ha gettato via una storia con una ragazza che lo amava davvero”.

