Martina Nasoni/ “Irama? Non c’è stato mai nulla”. E su Daniele Dal Moro…

Martina Nasoni, la ragazza con il cuore di latta che ha vinto il Grande Fratello 2019 e che ha ispirato la canzone di Irama, torna a parlare del rapporto che ha con il cantante. Durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà, Martina ha raccontato più volte di aver incontrato Irama la scorsa estate mentre lavorava a Gallipoli. I due si sono conosciuti grazie a degli amici in comune e, dopo aver ascoltato la storia di Martina, Irama ha avuto l’ispirazione per scrivere la canzone che ha poi portato a Sanremo. Oggi, la 21enne ternana torna a parlare di Irama in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più svelando ulteriori dettagli. “A un certo punto, chiacchierando, ho iniziato a parlare della mia vicenda. Vedevo che Irama era interessato, mi faceva domande, e io gli rispondevo con naturalezza. Lui aveva un paio di cuffiette in mano e mi ha detto: “Ascolta Martina”. Era una primissima versione de La ragazza con il cuore di latta. Lui mi diceva: “Immaginatela con un coro gospel, con una orchestra…Sarà meravigliosa”, ha spiegato.

MARTINA NASONI: “CON IRAMA NON C’E’ MAI STATO NULLA”

Tra Martina Nasoni e Irama, però, non c’è mai stato nula come rivela la gieffina. “L’ultima volta che ci siamo sentiti è stato poco dopo che ha scritto la canzone. – spiega Martina Nasoni – Poi ha iniziato la storia con Giulia De Lellis e, per rispetto, non l’ho contattato, anche se non c’è stato mai nulla tra di noi, eravamo amici”. Sembra esserci qualcosa che va oltre l’amicizia, invece, tra la Nasoni e Daniele Dal Moro. Dopo aver risposto alle critiche pubblicando una bellissima foto scattata a Roma, Martina Nasoni e Daniele hanno trascorso insieme il giorno del compleanno di lui. Ieri 4 luglio, infatti, il veronese ha compiuto 29 anni e in un giorno così importante, al suo fianco, c’era proprio Martina come dimostrano le varie storie che i due hanno pubblicato su Instagram. Pur essendo praticamente inseparabili, tuttavia, Martina e Daniele, per il momento, non vogliono ancora dare un nome al rapporto che hanno preferendo godersi la serenità e i momenti che trascorrono insieme senza troppe aspettative.

