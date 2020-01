Martina Nasoni “Minacce a me e mia madre”/ Aggredita in stazione: “Grande spavento!”

Brutta disavventura per Martina Nasoni. L’ex gieffina, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara D’Urso, è stata aggredita mentre si trovava in stazione con sua madre. La ragazza lo ha svelato su Instagram con un lungo messaggio postato tra le stories di oggi. “Questa mattina alla stazione di Terni, mentre ero insieme a mia madre ad aspettare il treno, un ragazzo visibilmente alterato ci ha aggredito con parolacce, minacce e spintoni”, racconta la Nasoni. Un momento davvero drammatico, che ha causato alle due donne un forte spavento. Ad intervenire subito per aiutarle è però arrivato un ragazzo che si trovava lì vicino, ed è lui che Martina ringrazia in primis nel suo post. “Grazie al tempestivo intervento di un ragazzo e delle forze dell’ordine, chiamate da mia madre, ne siamo uscite illese”, rassicura dunque l’ex gieffina.

Martina Nasoni aggredita: “Tanto lo spavento!”

Lo sfogo di Martina Nasoni su Instagram si conclude con alcuni dovuti ringraziamenti: “Tantissimo lo spavento! – ammette – Voglio ringraziare tutte le persone che sono intervenute e soprattutto le forze dell’ordine che mi hanno scorata ai binari”. Un brutto momento davvero, dunque, per Martina Nasoni che ieri abbiamo visto tra gli ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. L’ex gieffina è tornata a parlare del suo rapporto con Daniele Dal Moro – oggi nuovo tronista di Uomini e Donne – parlando di un grande affetto nei suoi confronti. “Gli auguro il meglio – ha però aggiunto la ragazza – Spero davvero che riesca ad emozionarsi che è la cosa più importante”, ha concluso in collegamento nel salotto di Canale 5.





