Martina Nasoni “Voglio diventare mamma”/ “Alla mia non dirò mai che ha sbagliato..”

Martina Nasoni ospite a Seconda Vita rivela: “Voglio diventare mamma”

Sarà sicuramente un incontro intenso e molto toccante quello che andrà in scena questa sera a Seconda Vita tra Gabriele Parpiglia e Martina Nasoni, popolare grazie alla partecipazione al Grande Fratello di Barbara d’Urso e, ancora prima, grazie ad Irama che ha scritto una canzone ispirandosi alla sua storia. Chi conosce la combattiva e dolce gieffina sa bene che l’ex di Amici ha scritto La ragazza dal cuore di latta ispirandosi proprio alla sua storia, quella di una bambina di 12 anni a cui viene impiantato un pacemaker, quello che ormai è diventato un compagno di vita che lei addirittura chiama Bob. Oggi Martina Nasoni si racconterà a Gabriele Parpiglia partendo proprio da questa sua malattia ereditata dalla madre e che, nonostante le metta un po’ paura, ha intenzione di affrontare diventando mamma.

Martina Nasoni ancora single? Matteo Guidetti…

La puntata che la vede protagonista è già disponibile su DPlay ed è per questo che è possibile mettere insieme delle anticipazioni relative proprio alla sua intervista e alla sua voglia di diventare madre nonostante il rischio: “Il mio desiderio è diventare mamma, alla mia non dirò mai che ha sbagliato nel mettermi al mondo. Come io ho affrontato tutto so che mio figlio o mia figlia lo saprà fare. Se la mia sarà una bambina le possibilità che questa malattia possa sfiorarla saranno più alte rispetto ad un bambino, fino all’80% di positività”. Ma chi sarà l’uomo che la affiancherà in questo suo percorso? Al momento sembra proprio che la Nasoni sia single anche se proprio nei mesi estivi si è parlato di un suo avvicinamento a Matteo Guidetti di Uomini e Donne, rimasto scottato alla corte di Sara Shaimi. A quanto pare i due sono stati spesso avvistati insieme ma nessuno ha mai confermato una storia o una conoscenza. Cosa sarà successo poi nella sua vita privata dopo la tempesta Daniele Dal Moro e Gennaro Lillio? Forse lo scopriremo questa sera.



