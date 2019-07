Martina Nasoni: “non sono fidanzata con Daniele Dal Moro”/ “Ci frequentiamo, ma…”

Da quando è finito il Grande Fratello 2019, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono diventati praticamente inseparabili. I due trascorrono tantissimo tempo insieme dividendosi tra Roma, Verona e Terni, ma ad oggi, i due non si considerano ancora fidanzati. A ribadirlo è la stessa Martina che, ospite di Non succederà più, trasmissione condotta da Giada Di Miceli e in onda sulle frequenze di Radio Radio, ha chiarito la natura del suo rapporto con Daniele. Pur stando molto bene con lui, la vincitrice del GF 16 sottolinea come ci siano ancora delle tra i due che li portano a valutare bene se siano fatti per stare insieme. “Siamo due persone che non si reputano fidanzate, siamo due persone che si stanno conoscendo e piano piano vedranno se possono stare insieme. Ci sono un po’ di cose in cui non siamo compatibili, modi di fare, di ragionare diversi quindi bisogna capire bene le situazioni e le persone“, ha spiegato la 21enne ternana.

MARTINA NASONI: “NON SONO INNAMORATA DI DANIELE DAL MORO”

L’interesse che Martina Nasoni ha provato per Daniele Dal Moro all’interno della casa del Grande Fratello 2019 sta crescendo, ma ad oggi, la 21enne spiega di non essere ancora innamorata. “Lo reputo una persona veramente intelligente, un ragazzo in gamba però bisogna vedere piano piano. Per il momento abbiamo passato molti momenti insieme e siamo stati bene. Sono andata a Verona, me l’ha fatta vedere: bellissima città, un posto magico. Lui è venuto anche a Terni da me” – svela e poi aggiunge – “stiamo viaggiando sulla stessa lunghezza d’onda. Non c’è una persona che prova più dell’altro. Non sono innamorata di Daniele e nemmeno lui. Sto bene quando sto con lui“. Martina, inotre, svela che, a 21 anni, sogna di vivere la classica favola d’amore. Pur dichiarando di non essere ancora innamorata di Daniele, a Giada Di Miceli ha raccontato che le piacerebbe avere dei progetti con lui, ma è consapevole di avere di fronte una persona più razionale rispetto a lei e che ha bisogno di tempo. “Lui è una persona molto più razionale di me, molto più fredda nei rapporti. Io sono la classica romanticona della situazione. A volte mi arrabbio con lui perché magari è poco affettuoso con me mentre io vorrei stargli sempre appiccicata. Io ho ventuno anni, la favola la posso pretendere o no? Non gliene faccio una colpa, non è che penso che lui non sia interessato a me o che mi stia prendendo in giro. Ci sono caratteri e caratteri”, ha aggiunto ancora.

MARTINA NASONI: “GAETANO ARENA? SOLO UN AMICO”

Martina Nasoni ha approfittato dell’intervista rilasciata a Non succederà più anche per chiarire la natura del suo rapporto con Gaetano Arena. La 21enne ha ribadito di vedere in Gaetano solo un amico e di non aver mai provato interesse nei suoi confronti pur essendo consapevole di essergli sempre piaciuta. “Gateano si è avvicinato a me in modo particolare la prima settimana ma io non ho mai provato un interesse che andasse oltre l’amicizia. Lui era interessato in maniera diversa però diciamo che io l’ho respinto. A Gaetano piacevo ma è sempre stato un ragazzo che nella Casa, nonostante questo piccolo particolare, ho tenuto sempre vicino perché con me si è comportato benissimo e mi ha portato rispetto. Gli voglio bene ad oggi. Lui mi ha subito manifestato il suo interesse e io ho messo in chiaro la situazione”, ha spiegato. Infine, Martina ha sveato di sentire, tra gi ex gieffini, anche Cristian Imparato, Ivana Icardi, Enrico Contarin, Audrey Chabloz e Guendalina Canessa.



