Martina Pascutti ex fidanzata Patrick Pugliese e il figlio Leone/ “Forza papà, vinci per noi”

Martina Pascutti, ex fidanzata di Patrick Pugliese e madre di suo figlio, Leone, fa il tifo per lui. Legata al concorrente del Grande Fratello Vip 2020 da un ottimo rapporto, la Pascutti, nelle ultime ore, ha voluto dar voce al suo pensiero e a quello del loro bambino, che tifa con tutto se stesso affinché il suo amatissimo papà possa conquistare la vittoria: “Questa foto l’ho postata la sera prima della tua entrata all’interno della casa del @grandefratellotv e questa sera la ricondivido con immenso piacere per la finale!”, ha detto l’ex di Patrick postando sul suo profilo Instagram ufficiale uno scatto di famiglia che li ritrae tutti e tre stretti l’uno accanto all’altro. “Sono passati 3 lunghissimi mesi – ha aggiunto poi la Pascutti – e finalmente questa sera scopriremo il vincitore del Gfvip! Forza papà, vinci per noiiiii!!! Leone non vede l’ora di abbracciarti”.

Martina Pascutti, ex fidanzata di Patrick: i messaggi sui social

Oltre a un clima familiare più che sereno, Patrick Pugliese potrà contare sull’abbraccio che il piccolo Leone aspetta di potergli dare ormai da molte settimane. Tuttavia, in attesa che ciò accada, il piccolo di casa, fra pochi minuti, sarà il protagonista di un tenero momento tutto dedicato al suo papà, così come conferma sui social proprio la sua mamma: “Questa sera riceverai in puntata una sorpresa da Leo bellissima”, dice Martina Pascutti su Instagram riferendosi proprio al gieffino. Diverse volte, nelle ultime settimane, l’ex fidanzata di Patrick ha voluto mandare i sui teneri messaggi, ma soprattutto quelli del piccolo Leo, al suo ex. Lo ha fatto mettendosi in contatto con il Grande Fratello Vip – tramite il quale Patrick ha saputo diverse volte che suo figlio sta bene – ma anche attraverso numerosissime condivisioni pubblicate sui suoi profili social.

Martina Pascutti: “Leone non vede l’ora di…”

Nei diversi post che ha dedicato a Patrick Pugliese, Martina Pascutti non ha mai nascosto il bisogno del piccolo Leone di poter finalmente riabbracciare il suo amato papà. Uno dei messaggi più toccanti è quello riservatogli nella dedica condivisa lo scorso 19 marzo, precisamente in occasione della festa del papà, quando la Pascutti ha scritto: “a breve uscirai dalla casa e potrai riabbracciare Leo! Non vede l’ora… Sta contando giorni e notti prima di rivederti!”. L’ex fidanzata di Patrick, però, ha ammesso di non essere riuscita a trattenere le lacrime in un’occasione particolare, precisamente quando, lo scorso marzo, ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 è stata data al possibilità di parlare con un parente: “Mi sono commossa veramente moltissimo nel sentire Leone parlare con suo papà e tranquillizzarlo sul fatto che stavamo tutti bene – ha detto la Pascutti – Forza papà, vinci per noi!”.

La dedica di Martina Pascutti sui social





