Martina Pascutti, ex Patrick Pugliese/ Figlio Leone “Nostre vite cambiata per sempre”

Martina Pascutti è l’ex compagna di Patrick Ray Pugliese, nonché la donna che lo ha reso padre del piccolo Leone. I due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello 12, quando Patrick prendeva parte per la seconda volta al reality show più spiato d’Italia e tra loro esplose subito l’amore. Solo all’esterno della Casa di Cinecittà, a telecamere spente, ebbero modo di conoscersi meglio comprendendo la natura dei rispettivi sentimenti. La nascita del loro primogenito è proprio il frutto di un amore grande, purtroppo giunto al capolinea. Nonostante questo però, tra Martina e Patrick i rapporti sono rimasti sempre molto stretti. Ne è la prova il forte sostegno che dall’esterno la donna continua ad avere nei confronti del suo ex compagno. Attraverso i suoi post su Instagram, Martina continua a sostenere con grandissimo affetto il padre di Leone e l’hashtag “#forzapapà” spesso usato nei suoi scatti ne è la riprova. Di recente l’ex gieffina ha postato una foto bellissima che la immortala in dolce attesa: “Ricordi indelebili.. Che bello ritrovare questa foto. Io e tuo papà Patrick ti aspettavamo con ansia e da quel momento le nostre vite sono cambiate completamente”. Nonostante la storia tra i due sia finita, le loro vite resteranno per sempre legate grazie alla presenza del piccolo Leone che continua ad illuminare le loro giornate e, nel caso di Patrick, i suoi pensieri più dolci nella Casa del GF Vip.

MARTINA PASCUTTI, EX PATRICK PUGLIESE E IL SOSTEGNO AL PADRE DI SUO FIGLIO

Se l’amore tra Martina Pascutti e Patrick Ray Pugliese è giunto al capolinea, lo stesso non si può dire per il rispetto che continua ad unire indissolubilmente i due ex. L’ex compagna, negli ultimi giorni ha spesso preso parte alle trasmissioni Mediaset, in particolar modo Pomeriggio 5, per commentare la partecipazione di Patrick al Grande Fratello Vip e sostenerlo nel migliore dei modi. Intervenendo nella trasmissione pomeridiana di Barbara d’Urso ha di recente commentato: “Posso dirti una cosa? Patrick è un grande bambinone, è un bambino che non è cresciuto. Però è di una bontà immensa”. In quel caso Martina era intervenire per difendere il padre di suo figlio dagli attacchi nei suoi confronti da parte di Antonio Zequila, ai quali però Patrick ha sempre replicato con un sorriso ed una battuta: “Nella Casa viene spesso attaccato anche da Zequila stesso. Io ho sentito dire frasi non belle su di lui, anche ‘palla di lardo’. Che comunque è vero, è un orsettino cicciottello ormai, però…”, aveva proseguito. La donna però si è fatta forza di un pensiero condiviso anche dal Salvo Veneziano, ovvero che gli attacchi continui lo porteranno presto in finale: “Più viene martirizzato così più da fuori viene portato avanti”, aveva detto. E sul figlio Leone aveva detto: “Adesso è arrivato il momento in cui non gli interessa più vedere suo papà. Gli dico ‘Guarda che c’è papà’, provo. Lui mi dice ma no mamma, tanto rimane là”.

