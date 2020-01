Martina Pascutti, ex fidanzata Patrick Pugliese/ “Nostro figlio Leone è felice se…”

Martina Pascutti torna a parlare di Patrick Ray Pugliese, tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 4. Proprio il reality di Canale 5 è stato “galeotto” per loro. Entrata nel cast dell’undicesima edizione, Martina ha incontrato qui Patrick, che era stato richiamato come concorrente ripescato. Nella Casa si sono conosciuti, poi si sono frequentati fino a fidanzarsi. Nel settembre del 2013 hanno avuto un figlio, Leone. Il classico lieto fine? Non nel loro caso, perché dopo cinque anni di fidanzamento i due si sono lasciati. I due però hanno mantenuto ottimi rapporti per il bene del figlio. «Leone guarda il papà un paio di minuti e poi torna a giocare. Quando lo vede in nomination è felice, perché sa che così potrebbe uscire», ha raccontato recentemente Martina Pascutti a Pomeriggio 5. Dal canto suo, Patrick le è grato per averlo reso padre: «Sai l’amore di un padre per un figlio è immenso».

MARTINA PASCUTTI, EX FIDANZATA PATRICK PUGLIESE: L’AMORE AL GF

L’amore tra Martina Pascutti e Patrick Ray Pugliese è nato proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Lei era una giovane concorrente, lui aveva spopolato invece nella quarta edizione. «Ti voglio veramente bene», le disse una sera Patrick mentre erano in giardino. Era il 2012 quando è scoccato il colpo di fulmine tra loro, anche se lui preferiva parlare di colpo di martello. «Mi sono travestito da Thor e mi è partito questo martello di cartone un giorno di carnevale, l’ho colpita in testa fino a farla svenire. Non so cosa le sia successo dopo il colpo, però ha cominciato a non vedere più la pancetta…», raccontò lui anni fa a Barbara D’Urso. I due erano entrati single nella Casa del Grande Fratello, ne uscirono innamoratissimi. Poi da due diventarono tre con la nascita del piccolo Leone, il coronamento di quello che sembrava un amore da favola. Ma dopo cinque anni è finito inaspettatamente, trasformandosi in amicizia.

