Patrick Pugliese/ Di highlander ne è restato uno, e adesso… (Grande Fratello Vip 4)

Patrick Pugliese ha creato un bel guaio al gruppo del Grande Fratello Vip 4. Sia lui che Adriana Volpe non hanno rispettato le regole del gioco e hanno spinto la produzione ad assegnare una penalità di 60 euro in previsione della spesa settimanale. Prima di questo evento, l’ex gieffino ha avuto modo di confidare ad Antonella Elia alcuni dettagli sul suo rapporto con il figlio, nato da una sua precedente relazione. “Sono un padre… infantile. Soprattutto nei primi tre anni gli sono stato molto dietro. Lui è molto più maturo di me. A volte mi dice ‘Dai papà, basta giocare'”, ha detto sorridendo. Patrick per fortuna ha mantenuto un ottimo rapporto con la sua ex, anche per il benessere del figlio. In questo modo il suo rapporto con il bambino continua a crescere in modo sereno, senza che ci siano angherie fra i due genitori. “L’ho cresciuto, ho fatto da mamma. Anche perchè lei lavora, è una ragazza indipendente, molto seria”, ha aggiunto. La showgirl di contro ha rivelato che il suo compagno si trova ancora in causa con la sua ex e che sta aspettando una risposta del giudice per poter vedere il figlio con maggiore frequenza. Clicca qui per guardare il video di Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. La Pascutti tra l’altro è intervenuta in questi giorni a Pomeriggio Cinque ed ha rivelato che il piccolo Leone, il figlio nato da lei e Patrick, esulta ogni volta che vede il papà in nomination. Così, pensa, potrà finalmente averlo a casa tutto per sè.

Patrick Pugliese, Grande Fratello Vip 4: l’ultimo highlander

Patrick Pugliese è rimasto l’ultimo degli Highlander all’interno del Grande Fratello Vip 4. Anche se per motivi diversi, sembra che il destino degli ex gieffini sia sempre lo stesso: uscire dalla casa in tempo record. Un vero colpo di scena se si pensa che i quattro sono stati scelti proprio in base alla loro popolarità. Patrick però potrebbe avere le carte in regola per rimanere un po’ di più all’interno del reality, anche se il cambiamento è più che visibile rispetto alla prima edizione in cui ha partecipato. Quel ragazzo spensierato, sempre pronto a giocare, ha lasciato spazio ad un uomo riflessivo, ad una valida spalla a cui poggiarsi. Ne sa qualcosa Ivan Gonzalez, che in questi giorni ne ha approfittato per confidare a Patrick le sue emozioni in merito alla nomination. Il modello è sicuro di riuscire a sconfiggere Carlotta Maggiorana al televoto e non sembra che Pugliese sia in disaccordo. “Sai la competizione è brutta, però se ci sono delle maschere prima o poi dovranno cadere, penso che tu possa superare la Nomination, ma mi dispiacerebbe per Carlotta perché è una brava ragazza”, ha detto Patrick, mentre il modello spagnolo gli ha ricordato che sarà il pubblico a decidere il destino di entrambi. Per fortuna la sfilata di Mister GFVIP 4 ci ha regalato a Patrick un po’ di quella spensieratezza che mancava da tempo: sulla scia di Zoolander, il celebre film con Ben Stiller e accompagnato da due concorrenti donna, anche l’ex gieffino ha provato a riproporre ‘La Magnum’, l’espressione in grado di lasciare tutti a bocca aperta.

