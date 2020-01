Martina Pascutti, ex Patrick Pugliese/ Gli ottimi rapporti e il figlio Leone: “lo amo più di ogni altra cosa”

Patrick Pugliese e Martina Pascutti sono in ottimi rapporti. La coppia si è conosciuta e innamorata proprio per merito del Grande Fratello nella sua versione in chiave “Nip”. Questa per il biondo stralunato infatti, è la sua terza partecipazione al reality e se potesse, sotto sua stessa ammissione, entrerebbe nella Casa più spiata d’Italia ogni anno. Durante una chiacchierata con gli amici della residenza più spiata di Cinecittà, ha spiegato quanto abbia desiderato il figlio che l’ex compagna gli ha donato: “Volevo essere papà da tanto tempo e sono molto presente nella vita di mio figlio. Sto crescendo un bambino da zero e sto imparando tutto anno dopo anno. Amo mio figlio più di ogni altra cosa al mondo. Ho avuto un padre e un nonno fantastici. Sono stati i miei esempi”. Successivamente Patrick ha parlato anche della ex compagna: “Lei era come una moglie. Una donna molto intelligente, che è riuscita a capire tutto senza colpevolizzarci”.

Martina Pascutti, la ex compagna che fa il tifo per lui

Il figlio di Patrick Ray Pugliese e Martina Pascutti si chiama Leone ed è un bambino cresciuto con tanto amore e solidità. “Lui è sereno. L’impegno maggiore di me e la mia ex è quello di farlo crescere nell’armonia di una famiglia”, ha confidato l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip. La separazione tra la coppia data l’estate del 2016. In quella occasione, l’ex protagonista del GF, ha voluto raccontare la decisione agli estimatori, affidando le sue parole a Facebook. “Da qualche tempo ormai, abbiamo preso la decisione di non stare più insieme per svariati motivi. È stata una dura decisione, perché in queste scelte c’è sempre di mezzo un bambino, che non ne può nulla di questi cambiamenti”, ha scritto Martina. In quella occasione, non si erano evidenziati chiaramente le ragioni che hanno portato alla rottura: “Ci sono moltissimi motivi che ovviamente non starò a scrivere pubblicamente, ma che chi mi conosce per davvero e privatamente sa perfettamente”. Per lei la priorità resta il benessere del figlio perché “come madre cercherò di non fargli mai sentire, né pesare minimamente ciò che si sta verificando in questo momento”, ha concluso l’ex gieffina ce oggi, senza mezzi termini, ha dichiarato di fare un tifo sfrenato per Patrick.

