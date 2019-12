Martina Smeraldi e Max Felicitas all’Eros Fest/ Video Le Iene, lei “Mi sono fatta…”

Le Iene ospiti dell’Eros Fest di Milano con due addetti ai lavori di grande calibro: parliamo di Max Felicitas e dell’astro nascente Martina Smeraldi. Michele Cordaro è andato alla scoperta del porno tra milf, mi stress e nuove leve, con la Smeraldi che non ha avuto peli sulla lingua: «Mi sono fatta 200 uomini. Sono stata a Praga per lavorare con Fake Taxi, film in cui io salivo su taxi per fare sesso». Il record maschile, invece, appartiene a Max Felicitas: «Ho scop*to più di 1.500 donne. Il mio motto? Sempre duri. In più ci tengo a dirlo. Sono l’unico porno attore italiano che paga le tasse in Italia. Scop*ndo aiuto il Paese!». Dopo la frecciatina a Rocco Siffredi, la chiusura con un motto patriottico: «L’Italia s’è desta. Scop*tele tutte e in alto la testa».

LE IENE ALL’EROS FEST CON MARTINA SMERALDI E MAX FELICITAS

Il servizio completo de Le Iene all’Eros Fest andrà in onda questa sera, clicca qui per vedere l’anticipazione, e sui social monta la curiosità sull’evento dedicato al mondo del porno. La sede della Discoteca Sexy PEPENERO è stata scelta come location dell’Eros Fest, organizzato a sette anni di distanza dall’ultimo MISEX, fiera erotica famosa in tutto il Mondo. Il programma, come spiegato dal sito internet dell’evento, è stato piuttosto ricco: «Stand di lingerie e articoli erotici, casting di nuovi attori per la realizzazione di pellicole hard, riviste di settore ma soprattutto tante lap dancers, sexystar e le più famose pornostar». Ma non solo, non poteva mancare un settore per i più estremi: «Tra le novità dell’evento, un grande spazio sarà gestito e curato dagli organizzatori PERVERT e dedicato al settore fetish bdsm, con una zona dance e performance riservata».

