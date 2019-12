Max Felicitas “scaricato” da Carmen di Pietro/ “Mi ha illuso, ha rifiutato la cena”

Max Felicitas e Carmen di Pietro: “questa cena non s’adda fare!”. Proprio così, la giovane star del porno ha raccontato di aver avuto un due di picche dalla showgirl italiana che, proprio a Live – Non è la D’Urso, aveva confermato di essere interessata ad andare a cena con Max. Il pornoattore friulano, infatti, non aveva fatto segreto che la Di Pietro fosse un suo sogno erotico sin da quando era ragazzino; non solo, Max era interessato a fare un threesome con la Di Pietro e Lory Del Santo sue “muse” durante i primi approcci erotici. In realtà, nonostante Carmen avesse accettato in diretta l’invito a cena di Max, qualcosa è cambiato visto quanto dichiarato dal pornostar durante un’intervista rilasciata a La Zanzara di Giuseppe Cruciani. “Carmen sembrava felice della mia proposta, lo hanno visto tutti! Ma pochi giorni dopo ci ha ripensato” ha rivelato Max.

Max Felicitas: “Carmen di Pietro mi ha illuso”

Carmen di Pietro ha dato un bel due di picche al pornostar friulano visto che ha deciso di far saltare la cena “accettata” durante una puntata di Live – Non è la D’Urso. Max Felicitas è incredulo ai microfoni de La Zanzara: “devo ammettere che è la prima volta in 27 anni che una donna si rifiuta di venire a cena con me, peccato perché mi ero illuso, lei mi aveva fatto credere di tenerci a passare una serata con me”. La speranza è l’ultima a morire anche per Max, che proprio nel programma radiofonico di Giuseppe Cruciani, ha rilanciato il suo invito alla ex concorrente del Grande Fratello Vip. Non solo, il pornostar è tornato a parlare anche di Lory Del Santo facendo un appello a Piero Chiambretti: “caro Piero, fammi incontrare in studio da te Lory dato che è una tua ministra fissa, mi è andata male con la Di Pietro, ma sicuramente con la Del Santo grazie al tuo aiuto andrà meglio, mettici una buona parola però… Confido in te!”. Chissà che Piero Chiambretti non risponda all’appello del giovane pornoattore!

© RIPRODUZIONE RISERVATA