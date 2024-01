Martina Stella/ La verità sulla fine dell’amore con Lapo Elkann e la separazione da Andrea Manfredonia

Martina Stella e la liaison con Lapo Elkann: “La nostra storia è finita per stili di vita incompatibili…”

Martina Stella è certamente tra le attrici più apprezzate e talentuose del panorama cinematografico italiano: discreta curiosità hanno attirato nel tempo anche le trame della sua vita privata e sentimentale. L’attrice ha avuto una relazione sicuramente profonda ma anche piuttosto travagliata con Lapo Elkann; insieme per diversi anni, sono poi giunti alla separazione per incomprensioni difficili da conciliare. Lei stessa ha raccontato più volte quella storia, menzionando anche il terribile incidente vissuto dal rampollo della famiglia Agnelli.

“La nostra storia è finita a causa di stili di vita completamente diversi e per i rispettivi impegni di lavoro. Quando Lapo è andato in overdose rischiando di morire, ho appreso la notizia da una giornalista”. Queste le parole di Martina Stella a Verissimo a proposito della fine della relazione con Lapo Elkann. A proposito dell’incidente, spiegò: “Ero sotto shock, faticavo a respirare e non riuscivo a guardare la TV o a vedere la sua faccia sui giornali. Gli auguro ogni bene possibile. Ha fatto del male a se stesso, e facendolo ha ferito anche me, ma ha il diritto di risolvere i suoi problemi'”.

Dopo la storia d’amore con Lapo Elkann e la sofferta rottura, Martina Stella si è sicuramente concentrata su sé stessa prima di tuffarsi nuovamente in nuove storie sentimentali. La ‘rinascita’ dell’attrice coincide forse con l’incontro con Andrea Manfredonia. Insieme hanno coronato il sogno del matrimonio nel 2016, dando vita ad una liaison densa d’amore reciproco; tale fatto è testimoniato dal figlio nato nel 2021, Leonardo.

Purtroppo però, alcune settimane fa il matrimonio tra Martina Stella e Andrea Manfredonia pare sia giunto al capolinea. Dopo 7 anni di unione è arrivata la separazione. Intervistata dal settimanale Oggi – come riporta Today – l’attrice non è entrata nel merito dei motivi della rottura ma ha messo in evidenza una discreta sofferenza. “Ad agosto mi sono separata, non scenderò nei dettagli, ma i motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato moltissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto e al lavoro: mi ha sempre aiutata ad affrontare i momenti difficili”.

