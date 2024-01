Martina Stella e la figlia Ginevra: “C’è dialogo, cerco di fidarmi di lei”/ “La mia paura più grande è che…”

Martina Stella e la figlia Ginevra: “C’è dialogo, cerco di fidarmi molto di lei“

Martina Stella è ospite di Diletta Leotta nella nuova puntata del suo podcast, Mamma Dilettante, dedicato all’universo delle madri. L’attrice, attualmente single in seguito alla separazione da Andrea Manfredonia, ha raccontato a tutto tondo il suo rapporto con la figlia Ginevra, nata da una precedente relazione. Un rapporto simbiotico quello tra mamma e figlia, in cui la piccola di casa le racconta tutto, anche in tema di amore e fidanzatini.

“Io so tutto, sono super aggiornata“, confessa la Stella. “Sono un po’ preoccupata, più che gelosa, perché comunque non è facile il mondo di oggi, educare i ragazzi è difficilissimo, hanno mille stimoli e c’è tanta preoccupazione. Però il fatto che ci sia questo dialogo, punto molto su questo. La mia paura più grande è che lei si senta sola e non mi racconti, e si possa mettere in pericolo. Quindi cerco di fidarmi molto di lei: la lascio andare a scuola da sola, cerco anche di responsabilizzarla. E poi mi racconta anche dei fidanzati, certo“.

Martina Stella e il consiglio a Ginevra: “Non fare come la mamma“

Il rapporto tra Martina Stella e sua figlia Ginevra, dunque, è caratterizzato da un dialogo sempre attivo e da intime confidenze. Nel corso dell’intervista a Mamma Dilettante, l’attrice ha anche rivelato quale consiglio rivolge sempre alla figlia: “Le dico sempre: ‘Non fare come la mamma, che ha fatto tanti errori‘. Non devi scegliere quello che ti sembra il più bello, il più simpatico, non fermarti. Cerca anche un ragazzo con i tuoi valori, che ti assomigli davvero‘”.













