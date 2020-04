Martina Stella/ “Mi mancano mia madre e mia sorella. La quarantena con mia figlia…”

Pubblicità

Martina Stella a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Tempo. L’attrice 35enne sta trascorrendo questa fase di quarantena causa emergenza coronavirus insieme alla figlioletta Ginevra, oggi 7 anni: «Noi mamme siamo obbligate a reagire, persino quando ci sembra impossibile farlo, anche in una situazione complicata come questa». La Stella ha spiegato di aver dovuto mettere da parte alcuni progetti a causa dell’emergenza sanitaria, ma si sta “reinventando” sui social network anche grazie alla figlia. E proprio alla piccola Ginevra ha rivolto un pensiero: «Spesso il lavoro ci porta a essere meno presenti e queste settimane ci sono servite per riappropriarci del tempo con i nostri ragazzi». E come trascorre le giornate con la figlia? In primis con la lettura – «Abbiamo iniziato “Piccole donne”» – senza dimenticare la tecnologia e soprattutto TikTok…

Pubblicità

MARTINA STELLA: “MI MANCANO MIA MADRE E MIA SORELLA”

Secondo Martina Stella questo periodo ci aiuterà a rivalutare i rapporti umani e arricchire i nostri valori, cercando di rinascere più forti, anche se la mancanza dei propri cari è molto forte. L’attrice ha spiegato: «Chi o cosa mi manca? Mia mamma e mia sorella, che vivono dall’altra parte della città, non vedo l’ora di rivederle. Mi mancano anche gli amici. Poi ho una gran voglia di andare al mare. Mi è capitato di sfogliare le foto delle estate passate a Bolgheri e mi è venuta nostalgia. Ma queste piccole cose ci devono dare forza e speranza che presto torneremo a riviverle». Martina Stella è poi tornata sulla figlia Ginevra, che per il momento non ha ancora espresso il desiderio di fare l’attrice: «Io cerco di incoraggiarla nelle sue inclinazioni e passioni. E’ una bambina che ama lo sport e la musica. Vedremo cosa vorrà fare da grande».



© RIPRODUZIONE RISERVATA