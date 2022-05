Martina Trevisan, chi è/ Anoressia, addio al tennis e rinascita al Roland Garros

Martina Trevisan è la tennista italiana che è arrivata alle semifinali del Roland Garros 2022. Ad oggi può vantarsi di essere tra le migliori atlete azzurre, ma la sua vita non sempre è stata semplice. A raccontarlo, in passato, è stata lei stessa, ammettendo di avere sofferto di anoressia. La malattia era sopraggiunta quando aveva 16 anni ed era già una promessa, dato che il talento era una eredità di famiglia e a quell’età si metteva già in mostra gli Slam a livello Junior.

“Anche se all’apparenza sembrava tutto perfetto dentro di me sapevo di non sentirmi bene. Non riuscivo a gestire ciò che avevo intorno, le pressioni, le aspettative che c’erano su di me, quasi l’obbligo di dover vincere sempre. Tutto viaggiava alla velocità della luce e nessuno si accorgeva del mio malessere”, così ha parlato della sua adolescenza come riportato dal Corriere della Sera. A complicare le cose c’erano stati anche la separazione dei suoi genitori ed un problema di salute del padre. “Mangiavo quanto basta per stare in piedi. Mi imponevo diete al limite della sopravvivenza pur di perdere peso”. Era arrivata a pesare 49 chili.

Con il tempo, anche a causa dell’anoressia, Martina Trevisan si è allontanata dal mondo del tennis dei professionisti. L’aiuto di una psicologa, però, è stato provvidenziale per farle vivere questo sport da un’altra prospettiva. Da maestra di bambini e adulti al Circolo Tennis Pontedera. Un nuovo impegno che le ha permesso di tornare a stare bene con se stessa. La sua carriera, come riportato dal Corriere della Sera, nel palmares ha un buco di quattro anni, ma è ciò che è servito alla tennista per prepararsi a risorgere.

Nel 2014 è tornata infatti in campo, ripartendo dal basso. Non più una giovane promessa, ma una donna che ha dovuto combattere per guadagnarsi un posto tra i grandi. Adesso ce l’ha fatta: è alle semifinali del Roland Garros 2022.











