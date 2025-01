Chi è Mary Chiaro: tutto sulla corteggiatrice di Uomini e Donne

Mary Chiaro è stata una corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne. La 24enne è stata una corteggiatrice di Michele Longobardi fino alla puntata dell’8 gennaio 2025 quando il tronista ha annunciato la volontà di eliminarla per potersi dedicare unicamente a Veronica e Amal in vista della scelta definitiva. Uscendo dallo studio, Mary si è lasciata sfuggire la seguente frase: “Sono una signora quindi non parlo”. Parole che hanno insospettito in primis Gianni Sperti in studio e, successivamente, la redazione che ha deciso di parlare con Mary la quale ha svelato di aver chattato con Michele attraverso un profilo fake creato dallo stesso tronista.

Chi sono Amal e Veronica, corteggiatrici di Uomini e Donne/ Lacrime in studio per Michele Longobardi

Con lo stesso profilo, Michele ha chattato anche con Amal e Veronica. Tuttavia, l’unica ad aver capito tutto è stata Mary che gli ha così scritto più volte scambiando con lui una serie di messaggi anche provocatori.

I messaggi inviati da Michele Longobardi a Mary Chiaro

Dopo aver tentennato, Michele Longobardi ha cominciato a chattare con Mary scambiando con lei non solo messaggi, ma anche foto e video. Alcuni di questi messaggi sono stati mostrati dalla 24enne alla redazione di Uomini e Donne. “Rimani, ricordati le cose che ti dico. Vedrai baci con altre ragazze, ma tu ricordati che mi interessi“, è uno dei tanti messaggi inviati da Michele a Mary.

Chi è Michele Longobardi, il tronista di Uomini e Donne/ Scandalo in studio: spuntano le chat segrete

Poi, messaggi ancora più provocatori: “Questa sera mi sento predisposto con te. Vorrei averti qui accanto, a letto. Ti farei passare una bellissima serata”. Messaggi che Michele non avrebbe mai dovuto inviare così come, da regolamento, non avrebbe dovuto creare un profilo fake contattando le sue corteggiatrici. Di fronte alla situazione, Michele non può che chiedere scusa non nascondendo di essere particolarmente imbarazzato per tutto ciò che è accaduto spiegando di essere in generale poco furbo nella vita.