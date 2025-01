Tutto su Michele Longobardi, il tronista protagonista di uno scandalo a Uomini e Donne

Michele Longobardi, 28enne di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, dopo essere stato un corteggiatore nella scorsa stagione di Uomini e Donne, lo scorso settembre è arrivato sul trono sfoggiando il suo carattere allegro ed esuberante. Sin dalle prime puntate, Michele non ha nascosto il proprio interesse per le sue corteggiatrici svelando, soprattutto, di essere interessato ad Amal. Nella scorsa puntata, Michele ha così deciso di eliminare Mary concentrandosi sulla conoscenza con la stessa Amal e Veronica. Nella puntata di Uomini e Donne del 9 gennaio 2025, tuttavia, il tronista è il protagonista di un vero e proprio scandalo.

Tutto parte da una frase pronunciata da Mary che, dopo essere stata eliminata, prima di lasciare lo studio, ha detto: “Sono una signora e quindi non parlo“. Da tali parole, è iniziata un’indagine da parte della redazione che, parlando con Mary, ha scoperto la verità su tali parole.

Michele Longobardi e le chat con Mary, Veronica e Amal

La puntata di Uomini e Donne del 9 gennaio inizia con una redattrice che parla con le corteggiatrici di Michele Longobardi mostrando un video in cui Mary racconta tutto ciò che sa del tronista. Viene così a galla l’esistenza di un profilo fake con cui Michele chattava con le stesse corteggiatrici. L’unica, a quanto pare, ad essersi accorta di tutto, sembra sia stata Mary che, dopo averlo sgamato, gli ha scritto per diverse volte. Inizialmente, Michele è rimasto sulle sue per poi cedere dando il via ad uno scambio di messaggi, foto e video.

Parlando in chat con Mary, Michele la rassicurava scrivendole di non dare peso ai baci che avrebbe visto con le altre ragazze ma di pensare solo al suo interesse. Di fronte a tutti i messaggi scoperti dalla redazione, Michele appare imbarazzato e si limita a chiedere scusa.