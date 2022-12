Marzia Capezzuti/ Cartuccia vicino al corpo trovato in un casolare, spunta un’ipotesi

Accanto al cadavere che si ipotizza appartenere a Marzia Capezzuti, ritrovato in un casolare tra Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano alcune settimane fa, è stata rinvenuta una cartuccia che potrebbe avere analogie con quanto sequestrato a uno degli indagati per l’omicidio della 29enne. Lo rivela Chi l’ha visto? riportando la segnalazione di un telespettatore, esperto di armi, che avrebbe individuato elementi utili a identificarne calibro e marca. Gli stessi che risultano indicati nel verbale di sequestro mostrato dalla trasmsisione di Federica Sciarelli tra le carte dell’inchiesta sulla scomparsa di Marzia Capezzuti.

La Procura di Salerno avrebbe chiesto una proroga delle indagini per accertare cosa è successo alla giovane milanese di cui si sarebbero perse le tracce nel marzo scorso, mentre spuntano dettagli inquietanti sui presunti maltrattamenti subiti da Marzia Capezzuti durante la sua permanenza a Pontecagnano Faiano. Da giorni, la sensazione dominante è che il cerchio intorno alle responsabilità sulla sorte della giovane si stia stringendo, ma gli inquirenti mantengono il massimo riserbo per non compromettere la complessa attività investigativa in corso.

Marzia Capezzuti: a Chi l’ha visto? una segnalazione sulla cartuccia trovata vicino al corpo

“Una cartuccia di colore rosso ritrovata nel casale vicino al corpo della povera Marzia…“. Inizia così la segnalazione di uno spettatore a Chi l’ha visto? in merito al reperto, individuato nei pressi del cadavere che si pensa essere di Marzia Capezzuti a Pontecagnano, che l’uomo sostiene essere simile a quanto indicato tra gli oggetti che sarebbero stati sequestrati a uno degli indagati. Secondo quanto descritto dal telespettatore, dall’immagine della cartuccia da caccia diffusa dalla trasmissione emergerebbe un calibro tra 12 e 20 e si tratterebbe dello stesso a cui si fa riferimento nel verbale di sequestro.

Tra i reperti al vaglio degli inquirenti, infatti, vi sono una cartuccia di colore rosso marca “Summonte Resina” – secondo la persona che ha telefonato a Chi l’ha visto?, compatibile con quella nella foto relativa a quanto trovato nel casolare – e una marca “Fiocchi”. Quest’ultima, ha sottolineato lo spettatore, è solitamente di colore giallo. Resta da chiarire se quanto repertato nello stabile appartenga effettivamente a uno degli indagati e se la cartuccia abbia un legame con la fine di Marzia Capezzuti. Sul cadavere non sarebbero state rilevate evidenze di colpi di arma da fuoco e sono ancora tanti gli interrogativi aperti nella vicenda.













