Marzia Capezzuti/ Nuovo testimone: “Piena di lividi, la facevano prostituire in casa”

La scomparsa di Marzia Capezzuti è ritornata al centro di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di mercoledì 5 ottobre 2022. La 29enne è sparita da mesi da Pontecagnano, nel Salernitano, e nella giornata odierna è stato proposto un servizio realizzato dall’inviata Carla Lombardi, la quale ha intervistato un testimone che fin qui non aveva mai parlato e che ha chiesto di preservare l’anonimato.

Queste sono state le sue affermazioni: “L’ho vista l’anno scorso, era livida in faccia, senza scarpe. Tutta malconcia, si teneva la pancia. A casa la maltrattavano, la prendevano per i capelli e la trascinavano fuori. Chiedeva euro in mezzo alla strada in cambio di un bacetto… Lei quando scappava cercava soldi e sigarette da tutti quanti, poi quando tornava là dentro se le prendeva. Questa gente del posto è gente brutta, dispettosa, dà fuoco alle macchine… La facevano prostituire dentro casa, ma nessuno voleva parlare”.

MARZIA CAPEZZUTI, AVVOCATO DI UN CENTRO ANTIVIOLENZA: “HO RACCOLTO MOLTE SEGNALAZIONI ANONIME”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, sulla sparizione di Marzia Capezzuti si è espresso anche l’avvocato Stefania De Martino. Quest’ultima, per prima ha ricevuto le segnalazioni di presunte violenze nei confronti della giovane: “Sono stata la prima a raccogliere una denuncia anonima – ha affermato il legale -. Ho ricevuto più di una telefonata e segnalazione e quindi mi sono rivolta ai carabinieri. Queste persone denunciavano sevizie e maltrattamenti e ho avuto la percezione che fosse in pericolo di vita”.

L’avvocato, ai microfoni del programma mattutino di Rai Uno, ha quindi aggiunto: “Mi hanno riferito di episodi recenti di violenza. In base a quanto io possa immaginare, in molti sapevano cosa accadesse in quella casa, ma nessuno ha mai denunciato prima. Mi hanno parlato di una Marzia Capezzuti maltrattata, abusata e sequestrata. Si poteva, anzi, si doveva fare qualcosa prima”.











