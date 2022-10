Marzia Capezzuti/ Testimone: “Sicuramente è finita in un giro di prostituzione”

Il caso di Marzia Capezzuti è stato approfondito nel corso di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella giornata di lunedì 3 ottobre 2022. In particolare, il programma ha proposto l’intervista alla nipote di Paolo, un uomo che conosceva Alessandro e la sua famiglia perché proprio la nipote in passato lo aveva sposato.

Omicidio Matera: 35enne barista ucciso da 20enne/ Si era rifiutato di dargli da bere

“Quella casa è il terrore – ha chiarito la donna –. Circa 20 anni fa vivevo insieme a loro e quando io ero lì Barbara – la sorella dell’ex fidanzato di Marzia – non c’era. Prima che arrivasse lei era tutto tranquillo, si andava d’amore e d’accordo, poi sono cambiate le cose. Barbara era un po’ violenta, con me e con la figlia piccolina. Mi mise le mani addosso, mi fece prostituire due o tre volte, lo faceva per soldi. Loro cercavano sempre soldi. Se non fossi fuggita, mi avrebbero fatto fare la stessa fine di Marzia Capezzuti”.

Incidente a Misano, Federico Esposto morto a 27 anni/ Altro pilota ferito gravemente

MARZIA CAPEZZUTI, PARLA UN TESTIMONE: “SICURAMENTE È IN UN GIRO DI PROSTITUZIONE”

Ricordiamo che sempre a “Storie Italiane”, il signor Paolo aveva detto che “l’ultima volta che ho visto Marzia Capezzuti era il 27 settembre 2021, in un ristorante. Era rasata e aveva un ematoma sotto il collo. Mi rivelò: ‘Mi picchiano sempre, mi riempiono di mazzate. Se me ne vado, quelli dopo mi uccidono’. La facevano dormire in uno sgabuzzino seminterrato, la trattavano come una schiava”.

Un testimone anonimo, che non ha voluto farsi inquadrare in volto e ha parlato con la voce camuffata, si è detto convinto che Marzia Capezzuti sia finita nel tunnel della prostituzione: “Lei andava, tornava con qualcuno… Secondo me è stata messa in una casa di appuntamenti o in mezzo alla strada. Chi ci dice che qualcuno non l’abbia presa proprio con questo scopo? Di certo, solo un estraneo può avere fatto questa cosa alla ragazza”. La signora Barbara, intanto, ha respinto ogni accusa: “Non parlo non perché sono colpevole o perché ho da nascondere qualcosa. Chi sta dicendo queste cose, dovrà pagarla pubblicamente”.

Uccide compagna, poi si spara: omicidio-suicidio a Scalea/ Killer era vigilantes