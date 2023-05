Marzia Risaliti, compagna di Marco Columbro/ “È in gamba, solare, mite”

Marzia Risaliti, chi è la compagna di Marco Columbro

Marco Columbro sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 15 maggio 2023, di Oggi è un altro giorno. L’attore è conduttore è legato da 13 anni a Marzia Risaliti. In un’intervista rilasciata a Diva e Donna, Columbro ha ricordato il primo incontro con la compagna: “Sono le donne che vengono da me. Io non vado a cercarle in giro per locali: non lo facevo nemmeno quand’ero più giovane. Marzia è venuta a Roma alle prove di un mio spettacolo. Come spesso mi capita in queste situazioni, faccio l’antipatico, anche se è solo una tattica. Ho visto una bella donna e non volevo ammettere che mi aveva affascinato”.

Marzia ci rimase male e così il conduttore cercò di farsi perdonare: “Ho fatto il gentiluomo e l’ho invitata a teatro, a Firenze, dove abitava: da lì in avanti l’ho bombardata di telefonate fino a che non ci siamo messi insieme”.

Marzia Risaliti e Marco Columbro insieme da 13 anni

Da qualche anno Marco Columbro gestisce una locanda in Toscana, in Val d’Orcia, con 18 ettari di bosco. Anche in questo progetto, Marzia Risaliti è la suo fianco: “Stiamo insieme da 13 anni: è in gamba, solare, mite. Ha fatto l’attrice, ha vissuto all’estero, tra poco prenderà in gestione la mia Locanda Vesuna, in Toscana. Vuole trasformarla in un polo artistico”, ha detto l’attore e conduttore in una recente intervista al Corriere della Sera. Mariza Risaliti è un’attrice e nel corso della sua carriera ha lavorato soprattutto a teatro, ma ha partecipato anche ad alcuni film, come: “Hannibal”, diretto da Ridley Scott e “Sotto il sole della Toscana”, di Audrey Wells. Ha recitato in alcune fiction di successo come “Un Medico in Famiglia”.

