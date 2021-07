Masantonio Sezione Scomparsi/ Anticipazioni oggi 4 luglio: la scomparsa di Thiago

Masantonio Sezione Scomparsi, anticipazioni puntata oggi, 4 luglio

Masantonio Sezione Scomparsi torna in onda eccezionalmente oggi, 4 luglio, visto che venerdì sera ha lasciato spazio alla Nazionale e agli Europei di Calcio in onda su Rai1. Il risultato degli ascolti è stato esorbitante e quindi la scelta di Canale5 è senza dubbio azzeccata ma come andranno questa sera le cose per la fiction dopo il tiepido debutto della scorsa settimana? Masantonio è chiamato a risolvere un altro caso ma, soprattutto, a fare i conti con il suo passato costretto a venire a galla, cosa succederà questa volta? Le anticipazioni della seconda puntata in onda oggi dalle 21.30 circa, rivelano che a sconvolgere Masantonio e Riva sarà il caso della scomparsa di un bambino di origini peruviane, il piccolo Thiago. Che fine avrà fatto e chi si nasconde dietro la sua scomparsa?

Che fine ha fatto Thiago?

La risposta arriverà solo questa sera quando Masantonio Sezione scomparsi ci terrà compagnia con le indagini sulla scomparsa di Thiago mentre il protagonista dovrà affrontare nuovamente il suo passato cercando il coraggio per affrontare i veri fantasmi che si porta dietro. Il nuovo caso costringerà Masantonio a riflettere su alcuni aspetti della sua infanzia e sul perché di alcune decisioni che ha preso in quel periodo, scelte che lo hanno portato fino a qua adesso. In cosa consiste il metodo d’indagine di Masantonio e cosa scoprirà questa volta? Per Sandro Riva tutto questo sembra ancora più complesso e assurdo del solito anche se sta imparando a conoscere il suo nuovo collega e sembra pronto ad andare avanti scavando nel passato di Masantonio e squarciando il velo di mistero che lo avvolge. Nel secondo caso della serata, Masantonio e i suoi dovranno occuparsi di Alberta Comini scomparsa abbandonando la figlia di pochi mesi. Ogni pista sembra pronta a finire nel nulla, che fine ha fatto la donna?

