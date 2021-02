Mascherine U-Mask, Ministero Salute vieta vendita/ “Non sono dispositivo medico”

Il Ministero della Salute impone lo stop alla vendita delle mascherine U-Mask, perché non sono un dispositivo medico. La decisione arriva dopo l’inchiesta della procura di Milano per frode in commercio e dopo che i carabinieri del Nas di Trento avevano segnalato che queste mascherine risultavano dispositivi medici in base alla certificazione di un laboratorio privo però di autorizzazione e sottoscritta da un soggetto senza laurea. Il Ministero della Salute, quindi, richiede il ritiro dal mercato di questi prodotti e dispone «il divieto di immissione in commercio del dispositivo medico U-Mask Model 2». Il Ministero della Salute, inoltre, mette in guardia dai «potenziali rilevanti rischi per la salute» per «l’assenza di un regolare processo valutativo».

A Milano intanto prosegue l’indagine: la procura ha dato incarico ad un esperto per analizzare le mascherine U-Mask, di cui sono stati sequestrati una quindicina di campioni per verificarne l’effettivo filtraggio, e quelle dell’azienda concorrente dal cui esposto è partita l’inchiesta in cui al momento risulta indagato, come atto dovuto, l’amministratore della filiale italiana della società. Invece la Procura di Bolzano indaga per l’assenza di autorizzazioni e per esercizio abusivo della professione.

MASCHERINE U-MASK RITIRATE DAL MERCATO

La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute afferma che il provvedimento contro le mascherine U-Mask ha «carattere di urgenza» a causa dell’emergenza sanitaria in corso e per il «conseguente acuirsi dei rischi». Questo vuol dire che l’azienda entro cinque giorni dovrà provvedere al ritiro dal mercato dei prodotti, a sue spese. I carabinieri del Nas, invece, dovranno verificare che le disposizioni vengano rispettate. Il prodotto, quindi, è stato «cancellato dalla Banca Dati dei dispositivi medici», ma l’azienda potrà presentare ricorso allo stesso Ministero della Salute o al Tar.

Nel frattempo, l’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle società U-Earth Biotech e Pure Air Zone Italy per contestare le loro attività di promozione e di vendita delle mascherine U-Mask, in quanto sono svolte con modalità ingannevoli e aggressive, sfruttando in maniera indebita la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid ed inducendo, quindi il consumatore a comprare a prezzi elevati il prodotto reclamizzato.



