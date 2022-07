Maschio Angioino chiuso per 2 ore al giorno/ Napoli, nessun dipendente parla inglese

Maschio Angioino di Napoli, chiuso due ore al giorno

Al Maschio Angioino di Napoli nessun dipendente parla fluentemente inglese e nelle giornate di giovedì 7 e sabato 9 luglio 2022 rimarrà chiuso per due ore. A dirlo sono gli stessi dipendenti della biglietteria al Mattino, rivelando che sono “stufi di non essere ascoltati”, supportati da Cisl. Diversi i temi sul tavolo per lo sciopero, dai carichi di lavoro eccessivi, alle mansioni fuori contratto, passando anche per l’assenza di personale amministrativo e contabile.

11enne morto mentre giocava con fuochi d'artificio/ Inutile trasferimento in ospedale

“Non abbiamo una divisa, un tesserino e sono mesi che chiediamo il supporto di un operatore turistico addetto alla comunicazione in lingua straniera”, raccontano i dipendenti addetti alla biglietteria del Maschio Angioino di Napoli. Nessuno di loro quattro parla inglese e, oltre ad essere un problema per loro, è anche un impedimento per i turisti in visita ad uno dei simboli di Napoli. “L’obiettivo sarebbe quello di fornire un servizio migliore al turista”, spiega Agostino Anselmi, coordinatore dell’area funzionale di Cisl, sempre al Mattino. I turisti si trovano spesso ad arrangiarsi per cercare di farsi capire in biglietteria, e nelle giornate di sabato manca anche il personale amministrativo, costringendo i dipendenti a fare spallucce nel caso qualche turista chieda di parlare con “un superiore”.

Diego Fusaro/ “Sean Penn ha ragione, società sta svirilizzandosi. Ci vogliono unisex"

Maschio Angioino di Napoli chiuso, dipendenti con troppe funzioni?

Il Maschio Angioino di Napoli, insomma, nelle giornate di giovedì 7 e sabato 9 chiuderà per due ore, tra le 13 e le 15, per uno sciopero che smuova l’amministrazione dell’attrazione turistica. “La mobilitazione porterà qualche disagio ai turisti”, ammette sempre Anselmi al Mattino, “ma si è resa necessaria”, dato che l’amministrazione sembra essere indifferente alle richieste dei dipendenti addetti alla biglietteria.

A staccare i tagliandi al Maschio Angioino di Napoli sono quattro dipendenti, tutti ex lavoratori socialmente utili e che rientrano nelle categorie operaie. Per loro stessa ammissione, nessuno parla inglese e neppure nessun’altra lingua straniera, ma è da tempo che chiedono la presenza di un interprete al loro fianco. Oltre a questo, le mansioni di cui sono incaricati sembrerebbero andare ben oltre lo staccare biglietti e accogliere i visitatori. La sera pare che spetti a loro fare cassa e chiudere i conti, seppur sia un compito a cui dovrebbe assolvere un contabile, o un amministrativo, e non sono previsti indennizzi per le mansioni aggiuntive. Il sabato gli amministratori non sono presenti e anche questo crea ulteriori disagi a dipendenti e turisti.

Baby gang Jesolo, 9 rapine in due giorni/ Sindaco: “Roma ci aiuti, servono agenti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA