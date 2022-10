Maserati Granturismo 2023, prima coupé elettrica del Tridente/ Il ritorno del mito

La nuova Maserati Grantusimo 2023 è realtà. Nella giornata di ieri è calato il sipario sull’ultima versione della splendida coupé del Tridente, auto che poche settimane il CEO del gruppo Stellantis, Carlos Tavares, aveva definito: “una delle più belle se non la più bella che ho visto nella mia vita”. La grande novità è la presenza della versione 100% elettrica, il modello Folgore, che va ad aggiungersi alla Modena e alla Trofeo, senza dimenticarsi della Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary, che celebra l’anniversario delle GT modenesi, e che sarà disponibile per un tempo limitato.

Responsabilità sociale d’impresa/ ALD Automotive Italia si aggiudica il “Platino” di EcoVadis

Tavares l’ha definita una delle auto più belle di sempre e non si può affatto dargli torto, visto che la nuova supercar di Maserati Granturismo 2023 riprende gli stili introdotti con la Grecale e la MC20, forgiandoli poi con un design classico delle coupé, divenuto leggendario proprio sulle auto del Tridente. Troveremo quindi un cofano molto lungo e sinuoso, ben 3 metri quadri di carrozzeria, i gruppi ottici simili alla suddetta MC20, mentre la calandra è nel classico stile Maserati. Nella variante Modena sono presenti inoltre delle finiture esterne nero lucido e cromo satinato, sottolineano i colleghi di Quattroruote, con l’aggiunta di scarichi cromati, mentre nella Trofeo troviamo elementi decisamente “da gara” come splitter e ala posteriore dedicati, inserti in carbonio e loghi color cromo brunito con linee rosse.

ITALIA TERRA DI MOTORI/ Il motorsport italiano vale 5,4 miliardi di euro

Tratti distintivi anche per la Maserati Granturismo 2023 Folgore, identificabile da subito per la calandra esclusiva, finiture nero lucido, i loghi Dark Copper, e un pacchetto aerodinamico dedicato. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Modena e la Trofeo avranno 490 e 550 cavalli, con trazione integrale, mentre la Folgore sprigionerà ben 830 cavalli di potenza e 1.350 Nm con tre motori.

Grande attenzione è stata riposta anche nel suono, ovviamente della versione elettrica, che riproporrà le sonorità tipiche del V8 benzina, sia all’interno, nell’abitacolo, quanto all’esterno, regalando al guidatore e agli “osservatori”, emozioni uditive davvero sublimi. Infine il prezzo, si partirà da 180mila euro. “È la Maserati più potente di sempre, ma è anche divertente da guidare, godendosi le caratteristiche Maserati anche sulla versione elettrica”, ha spiegato Davide Danesin, Maserati GT Carline Program Chief Vehicle Engineer, presentando la nuova GranTurismo.

AUTO ELETTRICA/ I conti dei Verdi svizzeri inchiodano anche l'Europa

After 75 years, it is not just a car.

It is an icon powered by V6 Nettuno or 100% electric Folgore.

GranTurismo. The others just travel.#Maserati #MaseratiGranTurismohttps://t.co/XsQpCgukWD pic.twitter.com/vDHGyC0CNc

— Maserati (@Maserati_HQ) October 3, 2022